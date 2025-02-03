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Вілла друга Путіна виставлена на продаж як найдорожча у Німеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вілла друга Путіна виставлена на продаж як найдорожча у Німеччині
Алішер Усманов потрапив під санкції ЄС у лютому 2022 року
фото: Bloomberg

Вартість вілли рекордна за весь час існування сайту-агрегатора Immowelt, який відстежує продаж нерухомості в Німеччині з 1996 року

У федеральній землі Баварія, Німеччина, виставлено на продаж віллу, де протягом тривалого часу проживав російський олігарх Алішер Усманов. Як повідомляє газета Münchner Merkur, цей будинок став найдорожчим об'єктом нерухомості в сучасній історії країни.

Згідно з даними видання, початкова вартість вілли становила €25 млн. Це рекордна ціна за весь час існування сайту-агрегатора Immowelt, який відстежує продаж нерухомості в Німеччині з 1996 року.

Продажем вілли займається арбітражний керуючий Ульріх Крамер (Ulrich Cramer), якому районний суд міста Вольфратсгаузен доручив задовольнити вимоги кредиторів офшорної компанії Tegernsee (IOM) Limited. Саме ця компанія у 2011 році придбала нерухомість за €7,2 млн.

За словами Крамера, компанія збанкрутувала, оскільки її активи складалися переважно з нерухомості, яка не могла бути використана для погашення боргів. Тому для покриття заборгованостей майно необхідно продати.

Що відомо про Алішера Усманова?

Російський олігарх узбецького походження Алішер Усманов потрапив під санкції ЄС у лютому 2022 року, майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У поясненні до санкцій ЄС назвав Усманова «олігархом з особливо тісними зв’язками з президентом Росії Володимиром Путіним».

Згодом до санкцій приєдналися Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія, Канада та Японія. Ці країни вказали на близькість олігарха до Кремля та звинуватили його у підтримці режиму.

Алішер Усманов – один із найбагатших людей Росії. У 2024 році він посів дев'яте місце в рейтингу російських мільярдерів за версією Forbes, маючи статки в розмірі $13,4 млрд.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року російський олігарх Алішер Усманов відмовився від посади президента Міжнародної федерації фехтування (FIE) після перемоги на виборах. Про це повідомила Шведська федерація фехтування.

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Теги: Німеччина нерухомість путін гроші олігархи житло будинок росіяни

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