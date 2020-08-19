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    У світі

    В Італії пасажирський поїзд зійшов з рейок

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    Поїзд&nbsp;прямував по лінії Мілан-Лечче - В Італії пасажирський поїзд зійшов з рейок
    Поїзд прямував по лінії Мілан-Лечче
    Фото: Ansa

    Аварія сталася в італійській комуні Карнай, неподалік Мілана

    На півночі Мілана пасажирський поїзд зійшов з рейок, постраждали троє людей.

    Про це повідомляє Ansa.

    Зазначається, що аварія сталася в комуні Карнай, що в 25 км на північ від Мілана, коли поїзд прямував по лінії Мілан-Лечче.

    У результаті надзвичайної події постраждали два машиністи, проте їхні травми незначні, і один пасажир, який вибив вікно у вагоні поїзда, щоб вибратися з нього.

    Нагадаємо, минулого тижня у Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі.

    Італія потяг залізниця аварія перевезення
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