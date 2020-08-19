В Італії пасажирський поїзд зійшов з рейок



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Поїзд прямував по лінії Мілан-Лечче Фото: Ansa

Аварія сталася в італійській комуні Карнай, неподалік Мілана

На півночі Мілана пасажирський поїзд зійшов з рейок, постраждали троє людей.

Про це повідомляє Ansa.

Зазначається, що аварія сталася в комуні Карнай, що в 25 км на північ від Мілана, коли поїзд прямував по лінії Мілан-Лечче.

У результаті надзвичайної події постраждали два машиністи, проте їхні травми незначні, і один пасажир, який вибив вікно у вагоні поїзда, щоб вибратися з нього.

Нагадаємо, минулого тижня у Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі.