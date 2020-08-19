В Італії пасажирський поїзд зійшов з рейок
Поїзд прямував по лінії Мілан-Лечче
Фото: Ansa
Аварія сталася в італійській комуні Карнай, неподалік Мілана
На півночі Мілана пасажирський поїзд зійшов з рейок, постраждали троє людей.
Про це повідомляє Ansa.
Зазначається, що аварія сталася в комуні Карнай, що в 25 км на північ від Мілана, коли поїзд прямував по лінії Мілан-Лечче.
У результаті надзвичайної події постраждали два машиністи, проте їхні травми незначні, і один пасажир, який вибив вікно у вагоні поїзда, щоб вибратися з нього.
Нагадаємо, минулого тижня у Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі і постраждалі.