У Китаї зафіксували рекорду кількість випадків Covid-19 за останні три місяці



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З 61 випадку 41 було виявлено у західному Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

У країні заявила про 61 новий випадок коронавірусу за минулу добу

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю заявила про 61 новий випадок коронавірусу за минулу добу, що є найвищим показником з 14 квітня. Про це повідомляє CNA.

«З 61 випадку 41 було виявлено у західному Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Ще 14 випадків захворювання на коронавірус були підтверджені у північній провінції Ляонін», - йдеться у повідомленні.

Також два випадки були зареєстровані у провінції Цзілінь, що біля кордону з Північною Кореєю. За даними комісії, четверо випадків вважаються імпортованими.

Зазначається, що лише 14 квітня було востаннє зареєстровано рекордну кількість випадків інфікування за добу - 89.

До відома, у світі станом на 27 липня від коронавірусу і пов'язаних з ним захворювань вилікувалися 10 млн 051 тис. 644 людини. Найбільша кількість людей, що одужали у США, які є головним епіцентром пандемії (2,1 млн осіб). Далі йде Бразилія (1,6 млн), а тоді Індія (918 тисяч) і Росія (600 тисяч). Так, число випадків коронавірусу загалом станом на ранок понеділка сягнуло 16 421 952, із яких 652 308 – летальні. У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019). А на четвертому місці – РФ (812 485). Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети.

Коронавірус в Україні

Всього 65656

Одужали 36122

Хворіють 27918

Померли 1616

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців. Одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.