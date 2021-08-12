В Ізраїлі посилюють карантинні обмеження

Правила не застосовуються лише для великих торгових центрів

Урядова комісія з боротьби з коронавіруом в Ізраїлі затвердила нові обмеження в країні через ситуацію з пандемією. На всі сектори економіки хочуть поширити так званий «зелений стандарт». Про це повідомили в пресслужбі прем'єр-міністра.

Правила не застосовуються лише для великих торгових центрів.

«Зелений стандарт» містить обов’язкове пред’явлення сертифіката про вакцинацію або про одужання від коронавірусу, або негативний результат тесту при вході на масові заходи.

Крім того, було прийняте рішення обмежити відвідування масових заходів та посилити контроль за дотриманням вимог.

Нові обмеження почнуть діяти з 18 серпня.

З 8 серпня в Ізраїлі посилил обмеження, пов’язані з поширенням штаму коронавірусу Дельта. Всі приїжджі в Ізраїль обов’язково повинні проходити карантин. Самоізоляція необхідна для всіх, навіть якщо людина отримала сертифікат про вакцинацію. Період ізоляції може тривати сім днів замість десяти, однак за умови негативного тесту на Covid-19.

Як відомо, у неділю, 8 серпня, у Ізраїлі набули чинності низка нових обмежень, які під час останнього засідання ухвалив кабінет коронавірусу. Таке рішення пов’язано із посиленням епідемії в країні.

Також в Ізраїлі 1,5 млн дітей здадуть аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.