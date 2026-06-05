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ЄС розглядає обмеження захисту для українців призовного віку – Reuters

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ЄС розглядає обмеження захисту для українців призовного віку – Reuters
Понад 4,33 млн українців наразі користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС – переважно жінки та діти
фото ілюстративне

Форсселль: війну треба виграти – а для цього більше чоловіків мають залишатися в Україні та воювати

Міністри внутрішніх справ та юстиції ЄС на зустрічі в Люксембурзі широко підтримали пропозицію обмежити доступ до тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що обговорювали міністри

Міністр міграції Швеції Йохан Форсселль повідомив, що його країна підтримує пропозицію, яку обговорювали на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ.

«Для нас важливо забезпечувати українців захистом, але водночас війну треба виграти. А для цього необхідно, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали», – заявив він напередодні зустрічі.

Форсселль також уточнив: будь-які обмеження мають стосуватися лише нових заявників, які щойно звертаються за тимчасовим захистом. Ті, хто вже перебуває під захистом, змін не відчують.

Важливо: рішення ще не ухвалено

Механізм тимчасового захисту – це не класичний політичний притулок. Директива ЄС про тимчасовий захист була активована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році і продовжувалася тричі. Наразі вона діє до березня 2027 року та надає українцям дозвіл на проживання, доступ до ринку праці та соціальні виплати.

Щоб змінити або продовжити схему, Єврокомісія має внести офіційну пропозицію – і лише після цього її мають схвалити країни-члени. Тобто наразі йдеться лише про підтримку обговорення, а не про ухвалене рішення.

Серед найактивніших прихильників обмежень – Австрія, Швеція, Польща, Фінляндія та Німеччина. Австрія пропонує позбавити автоматичного тимчасового захисту чоловіків віком від 23 до 60 років.

Скільки українців під захистом

Станом на березень 2026 року тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються 4,33 млн українців. Найбільше – у Німеччині (близько 29% від загальноєвропейської кількості), далі йдуть Польща та Чехія. Серед усіх отримувачів – 43,3% жінки, 30,1% діти і 26,6% чоловіки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Рада ЄС вже продовжувала тимчасовий захист для українських біженців – нинішня схема діє до березня 2027 року.

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Теги: Австрія притулок Фінляндія Чехія Європа Єврокомісія Німеччина Польща політичний притулок Швеція обмеження

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