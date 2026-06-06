Євросоюз посилить візові обмеження для росіян

З 2022 року видача шенгенських віз росіянам скоротилася з 4 млн до 500 тисяч на рік

11 країн Шенгену закликали повністю закрити в'їзд для російських туристів, поки Україна під ударами

Єврокомісія планує нові обмеження у видачі віз громадянам Росії – відповідні заходи розглядаються в рамках перегляду Візового кодексу ЄС, запланованого на початок 2027 року. Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт на брифінгу 5 червня. Про це повідомляє «Главком».

Що планує Єврокомісія

«Ми продовжимо цілеспрямовані заходи для вирішення проблем безпеки, які створюють треті країни», – заявив Ламмерт. За його словами, ЄС поділяє оцінку: учасники вторгнення в Україну становлять загрозу безпеці – і Брюссель має на це реагувати.

Окремо в Єврокомісії наголосили: російські військові, які воювали проти України, становлять потенційну загрозу для ЄС – і розглядаються варіанти блокування їхнього доступу до Шенгенської зони.

Хронологія обмежень

2022 рік – призупинено угоду про спрощений візовий режим із Росією, посилено прикордонний контроль;

листопад 2025 року – запроваджено жорсткіші правила: обмежено видачу багаторазових віз росіянам;

початок 2027 року – плануються нові цільові заходи.

Результат уже помітний: щорічна кількість виданих Росії шенгенських віз скоротилася з 4 млн у 2022 році до приблизно 500 тисяч зараз.

11 країн вимагають більшого

4 червня одинадцять країн Шенгенської зони – Естонія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Швеція, Данія, Нідерланди, Чехія, Ісландія та Норвегія – надіслали до Єврокомісії спільного листа з вимогою ще жорсткіших правил. Міністри зазначили: росіяни продовжують відпочивати на європейських курортах, поки Україна зазнає ракетних ударів.

Вони запропонували поширити заборону на мультивізи на всіх громадян Росії незалежно від місця їхнього проживання, а також запровадити систему виявлення учасників бойових дій для блокування їхнього в'їзду. Литва також окремо закликала переглянути візову політику ЄС і посилити контроль.

Попит росіян на візи зростає

Попри всі обмеження, попит на шенгенські візи серед росіян, за даними Асоціації туроператорів Росії, зріс на 20–25% порівняно з минулим роком. Замість мультивіз видаються переважно однократні або двократні. Ще в березні лідери восьми країн, включаючи Німеччину, Польщу та Фінляндію, закликали закрити Шенген для росіян, що воювали. Естонія вже ввела подібні обмеження і внесла до стоп-листа понад тисячу осіб.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ЄС ухвалив нову стратегію щодо віз, в якій Росія та Білорусь фактично розглядаються як ворожі держави.