Українець вперше в історії отримав найвищу медаль миротворців ООН
Сергій Приходько закрив собою людей під час евакуації у Південному Судані – і загинув. Його медаль отримала маленька донька
Бортпровідник-рятувальник Сергій Приходько з авіакомпанії «Українські вертольоти» посмертно отримав медаль капітана Мбає Діаня – найвищу нагороду ООН за мужність у місіях. Вперше за всю історію її вручили цивільній особі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на авіакомпанію «Українські вертольоти».
Як загинув Сергій Приходько
7 березня 2025 року екіпаж «Українських вертольотів» виконував евакуаційну місію ООН у Республіці Південний Судан. Гелікоптер приземлився у визначеній точці, щоб забрати людей – попри отримані гарантії безпеки, раптово розпочалась стрілянина.
Бортпровідник Сергій Приходько закрив собою тих, хто здійснював посадку на борт. Він загинув. Завдяки його вчинку люди залишилися живі.
Командир Сергій Музика та другий пілот Дмитро Теплих, отримавши вогнепальні поранення, підняли пошкоджений гелікоптер – з понад 20 пробоїнами в корпусі – і вивели вісьмох евакуйованих з-під обстрілу.
Церемонія нагородження
5 червня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Генеральний секретар Антоніу Гутерреш вручив медаль родині загиблого – дружині Тетяні та 6-річній доньці Єлизаветі. Дівчинка прийняла нагороду батька з його рук.
«Ніхто не повинен гинути, служачи справі миру. Напади на миротворців є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права, і держави-члени повинні виконувати свої зобов'язання щодо безпеки персоналу ООН за будь-яких обставин», – заявив Гутерреш.
Хто такий Сергій Приходько
Сергій Приходько з Борисполя мав понад 3500 годин нальоту і взяв участь у 50 рятувальних операціях. Він мріяв стати пілотом пасажирського лайнера – встиг отримати ліцензію пілота легкомоторного літака і продовжував навчання. Жодна небезпека не похитнула його любові до неба і до людей.
Що це за нагорода
Медаль капітана Мбає Діаня заснована Радою Безпеки ООН у 2014 році. Названа на честь сенегальського офіцера, який у 1994 році пожертвував собою в Руанді, рятуючи сотні людей.
До Приходька медаль вручали лише тричі – і завжди військовослужбовцям. Він став першим цивільним в її історії.
Україна і миротворчість
З 1992 року Україна взяла участь у 36 миротворчих операціях ООН по всьому світу. Через них пройшли 44 тисячі українців. 55 із них загинули. Ця нагорода – найвища в українській миротворчій історії.
Нагадаємо, авіакомпанія «Українські вертольоти» працює в місіях ООН понад 20 років. Україна стабільно входить до лідерів за кількістю наданих авіаційних ресурсів серед держав – учасниць місій.
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