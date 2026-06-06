Українець вперше в історії отримав найвищу медаль миротворців ООН

Сергій Приходько закрив собою людей під час евакуації у Південному Судані – і загинув. Його медаль отримала маленька донька

Бортпровідник-рятувальник Сергій Приходько з авіакомпанії «Українські вертольоти» посмертно отримав медаль капітана Мбає Діаня – найвищу нагороду ООН за мужність у місіях. Вперше за всю історію її вручили цивільній особі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на авіакомпанію «Українські вертольоти».

Як загинув Сергій Приходько

7 березня 2025 року екіпаж «Українських вертольотів» виконував евакуаційну місію ООН у Республіці Південний Судан. Гелікоптер приземлився у визначеній точці, щоб забрати людей – попри отримані гарантії безпеки, раптово розпочалась стрілянина.

Бортпровідник Сергій Приходько закрив собою тих, хто здійснював посадку на борт. Він загинув. Завдяки його вчинку люди залишилися живі.

фото: Aviation Company Ukrainian Helicopters/Facebook

Командир Сергій Музика та другий пілот Дмитро Теплих, отримавши вогнепальні поранення, підняли пошкоджений гелікоптер – з понад 20 пробоїнами в корпусі – і вивели вісьмох евакуйованих з-під обстрілу.

фото: Aviation Company Ukrainian Helicopters/Facebook

Церемонія нагородження

5 червня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Генеральний секретар Антоніу Гутерреш вручив медаль родині загиблого – дружині Тетяні та 6-річній доньці Єлизаветі. Дівчинка прийняла нагороду батька з його рук.

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фото: Aviation Company Ukrainian Helicopters/Facebook

«Ніхто не повинен гинути, служачи справі миру. Напади на миротворців є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права, і держави-члени повинні виконувати свої зобов'язання щодо безпеки персоналу ООН за будь-яких обставин», – заявив Гутерреш.

Хто такий Сергій Приходько

Сергій Приходько з Борисполя мав понад 3500 годин нальоту і взяв участь у 50 рятувальних операціях. Він мріяв стати пілотом пасажирського лайнера – встиг отримати ліцензію пілота легкомоторного літака і продовжував навчання. Жодна небезпека не похитнула його любові до неба і до людей.

фото: Aviation Company Ukrainian Helicopters/Facebook

Що це за нагорода

Медаль капітана Мбає Діаня заснована Радою Безпеки ООН у 2014 році. Названа на честь сенегальського офіцера, який у 1994 році пожертвував собою в Руанді, рятуючи сотні людей.

До Приходька медаль вручали лише тричі – і завжди військовослужбовцям. Він став першим цивільним в її історії.

фото: Aviation Company Ukrainian Helicopters/Facebook

Україна і миротворчість

З 1992 року Україна взяла участь у 36 миротворчих операціях ООН по всьому світу. Через них пройшли 44 тисячі українців. 55 із них загинули. Ця нагорода – найвища в українській миротворчій історії.

Нагадаємо, авіакомпанія «Українські вертольоти» працює в місіях ООН понад 20 років. Україна стабільно входить до лідерів за кількістю наданих авіаційних ресурсів серед держав – учасниць місій.