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У Росії кожен може купити медаль «героя СВО» – розвідка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Росії кожен може купити медаль «героя СВО» – розвідка
Водії гуманітарки ходять у камуфляжі, обвішані купленими медалями, – і ніхто не може їх зупинити
фото ілюстративне

Громадська палата Росії визнала: ситуація з нагородами вийшла з-під контролю – фальшивки купують на маркетплейсах і використовують для шахрайства

У Росії масово з'явилися фальшиві «герої» – люди, які купують бойові медалі на маркетплейсах і видають себе за ветеранів. Ситуація з нагородами вийшла з-під контролю, про що офіційно заявила Громадська палата Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Медалі – на маркетплейсах, ордени – штампом

Будь-який цивільний росіянин може вільно купити в інтернеті копії бойових орденів – включно з медалями ПВК «Вагнер» та Міноборони Росії, які неможливо відрізнити від оригіналів. Громадські організації та приватні особи штампують власні відзнаки, дуже схожі на державні. У результаті водії гуманітарних вантажів ходять у камуфляжі, обвішані «зірками героїв».

Самі росіяни не приховують: чіпляють ці відзнаки без жодного сорому – «просто хочеться більше медалей».

Шахраї в школах і владних кабінетах

Фальшиві «ветерани» масово ходять до шкіл та університетів, де розповідають вигадані «історії про подвиги». Оскільки накази про нагородження від Міноборони та ФСБ є закритими і перевірити їх неможливо, лжегероям просто вірять на слово.

Найбільш нахабні використовують куплені залізяки для шахрайства: проникають до владних кабінетів, фотографуються з депутатами та вибивають собі гроші й пільги.

Кремль не може зупинити лавину

Спроби хоч якось врегулювати ситуацію розбилися об реальність. Заборона недержавних медалей образила «вагнерівців». Ідея створити реєстр нагород у Мін'юсті злякала чиновників: базу одразу ж украдуть або зіллють у мережу. А штраф за носіння фальшивок – лише 1000–1500 рублів, тобто ціна пачки пельменів.

Тож поки Кремль намагається будувати культ «нової еліти», Росію затоплює хвиля псевдогероїв, які грабують власне населення.

Нагадаємо, розвідка фіксує системну кризу в економіці Росії: деградація охопила не лише фінансову сферу, а й суспільні інститути – включно з системою державних нагород.

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Теги: розвідка шахрайство Міноборони гроші населення пільги ПВК Вагнера росіяни медалі

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