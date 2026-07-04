В Пакистані через безглузду сварку в автобусі загинуло 40 людей

У Пакистані пасажирський автобус впав у глибоку гірську прірву через конфлікт у салоні

Переповнений транспорт пробив огорожу та злетів у 25-метрову ущелину

У Пакистані сталася одна з найстрашніших дорожніх катастроф за останні роки, причиною якої стала суперечка між водієм та пасажиром. Як пише «Главком» , про деталі моторошної трагедії, що сталася в ніч на 3 липня 2026 року у віддаленому гірському районі Дана Сар (провінція Белуджистан), повідомляє видання The Telegraph із посиланням на офіційні заяви місцевої влади та свідчення очевидців.

Стало відомо, що переповнений пасажирський автобус, що прямував із Кветти до Ісламабада, зірвався з гірської дороги та впав у глибоку кам'янисту ущелину, забравши життя 40 людей. Ще вісім пасажирів дістали важких травм.

Один із пасажирів, який вижив у катастрофі, повідомив місцевим журналістам, що перед аварією в салоні виник конфлікт. Справа в тому, що спочатку в салоні перебувало 36 людей і це відповідало нормі. Однак дорогою водій вирішив підібрати пасажирів з іншого автобуса, який зламався посеред траси. Частина пасажирів була невдоволена таким рішенням.

Так, коли кількість людей у салоні зросла до 48, транспорт став критично переповненим. Частина людей почала відкрито обурюватися через тисняву та нехтування правилами безпеки на небезпечній гірській дорозі. Більше того, під час конфлікту один із чоловіків навіть нібито схопив водія за шию. Саме після цього автобус утратив керування і зірвався в 25-метрову ущелину. Водночас поліція наголошує, що ця інформація поки що базується на свідченнях очевидця і ще перевіряється в межах офіційного розслідування.

Крім того, за попередніми технічними даними, у цей же момент у машини могли відмовити гальма.

Оскільки катастрофа сталася в суворій гірській місцевості на кордоні провінцій Белуджистан та Хайбер-Пахтунхва, перші етапи рятувальної місії були надзвичайно складними. Екстреним службам та військовим довелося спускатися по крутих схилах, використовуючи спеціальні гідравлічні інструменти, щоб дістати тіла загиблих та поранених із понівеченого металу.

Наразі вісім постраждалих перебувають у лікарні міста Жоб під наглядом лікарів.

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Масштабна автокатастрофа у Пакистані забрала життя 40 людей фото: АР/Зейн Улла

Президент Пакистану Асиф Алі Зардарі висловив співчуття родинам загиблих та доручив забезпечити всіх поранених необхідною медичною допомогою. Аналогічну заяву зробив і головний міністр провінції Белуджистан, який наказав провести повне розслідування причин аварії.

Поліція перевіряє свідчення про напад на водія, щоб встановити остаточну причину цієї масштабної трагедії.

Зазначимо, що Пакистан являється однією з країн із високою смертністю на дорогах. Причинами таких катастроф найчастіше стають поганий технічний стан транспорту, перевантаження автобусів, складний гірський рельєф, незадовільний стан доріг та недостатній контроль за дотриманням правил дорожнього руху.

До слова, в Україні залізничні переїзди залишаються одними з найнебезпечніших ділянок дороги, де одна помилка може коштувати життя одразу кільком людям. Чергова страшна трагедія сталася на Рівненщині: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з пасажирським поїздом, унаслідок чого загинули люди, ще понад десяток отримали травми.