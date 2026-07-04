Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Пакистані через безглузду сварку в автобусі загинуло 40 людей

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
В Пакистані через безглузду сварку в автобусі загинуло 40 людей
У Пакистані пасажирський автобус впав у глибоку гірську прірву через конфлікт у салоні
Фото: Департамент надзвичайних ситуацій Белуджистану

Переповнений транспорт пробив огорожу та злетів у 25-метрову ущелину

У Пакистані сталася одна з найстрашніших дорожніх катастроф за останні роки, причиною якої стала суперечка між водієм та пасажиром. Як пише «Главком» , про деталі моторошної трагедії, що сталася в ніч на 3 липня 2026 року у віддаленому гірському районі Дана Сар (провінція Белуджистан), повідомляє видання The Telegraph із посиланням на офіційні заяви місцевої влади та свідчення очевидців.

Стало відомо, що переповнений пасажирський автобус, що прямував із Кветти до Ісламабада, зірвався з гірської дороги та впав у глибоку кам'янисту ущелину, забравши життя 40 людей. Ще вісім пасажирів дістали важких травм.

Один із пасажирів, який вижив у катастрофі, повідомив місцевим журналістам, що перед аварією в салоні виник конфлікт. Справа в тому, що спочатку в салоні перебувало 36 людей і це відповідало нормі. Однак дорогою водій вирішив підібрати пасажирів з іншого автобуса, який зламався посеред траси. Частина пасажирів була невдоволена таким рішенням.

Так, коли кількість людей у салоні зросла до 48, транспорт став критично переповненим. Частина людей почала відкрито обурюватися через тисняву та нехтування правилами безпеки на небезпечній гірській дорозі. Більше того, під час конфлікту один із чоловіків навіть нібито схопив водія за шию. Саме після цього автобус утратив керування і зірвався в 25-метрову ущелину. Водночас поліція наголошує, що ця інформація поки що базується на свідченнях очевидця і ще перевіряється в межах офіційного розслідування.

Крім того, за попередніми технічними даними, у цей же момент у машини могли відмовити гальма. 

Оскільки катастрофа сталася в суворій гірській місцевості на кордоні провінцій Белуджистан та Хайбер-Пахтунхва, перші етапи рятувальної місії були надзвичайно складними. Екстреним службам та військовим довелося спускатися по крутих схилах, використовуючи спеціальні гідравлічні інструменти, щоб дістати тіла загиблих та поранених із понівеченого металу.

Наразі вісім постраждалих перебувають у лікарні міста Жоб під наглядом лікарів.

3 фото
На весь екран
Масштабна автокатастрофа у Пакистані забрала життя 40 людей
фото: АР/Зейн Улла

Президент Пакистану Асиф Алі Зардарі висловив співчуття родинам загиблих та доручив забезпечити всіх поранених необхідною медичною допомогою. Аналогічну заяву зробив і головний міністр провінції Белуджистан, який наказав провести повне розслідування причин аварії.

Поліція перевіряє свідчення про напад на водія, щоб встановити остаточну причину цієї масштабної трагедії.

Зазначимо, що Пакистан являється однією з країн із високою смертністю на дорогах. Причинами таких катастроф найчастіше стають поганий технічний стан транспорту, перевантаження автобусів, складний гірський рельєф, незадовільний стан доріг та недостатній контроль за дотриманням правил дорожнього руху.

До слова, в Україні залізничні переїзди залишаються одними з найнебезпечніших ділянок дороги, де одна помилка може коштувати життя одразу кільком людям. Чергова страшна трагедія сталася на Рівненщині: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з пасажирським поїздом, унаслідок чого загинули люди, ще понад десяток отримали травми.

Читайте також:

Теги: трагедія ДТП смерть Пакистан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

В Пакистані через безглузду сварку в автобусі загинуло 40 людей
В Пакистані через безглузду сварку в автобусі загинуло 40 людей
Російський опозиціонер пояснив, чому Путін жертвує економікою заради війни
Російський опозиціонер пояснив, чому Путін жертвує економікою заради війни
Російський економіст оцінив, як паливна криза вплине на путінську армію, і дав пораду ЗСУ
Російський економіст оцінив, як паливна криза вплине на путінську армію, і дав пораду ЗСУ
Росіяни вигадали фейк про мільйонні статки та обшуки у батьків Зеленського
Росіяни вигадали фейк про мільйонні статки та обшуки у батьків Зеленського
Європа визнала неминучими збори за прохід через Ормузьку протоку
Європа визнала неминучими збори за прохід через Ормузьку протоку
Ормузька протока різко збільшила кількість торговельних рейсів
Ормузька протока різко збільшила кількість торговельних рейсів

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua