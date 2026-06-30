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У Києві на Виговського масштабна аварія із перекиданням: попередньо, є загиблі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на Виговського масштабна аварія із перекиданням: попередньо, є загиблі (відео)
У Києві на Виговського сталася масштабна аварія із перекиданням авто
скриншот відео

До прибуття рятувальників першу допомогу травмованим намагаються надати свідки ДТП та інші водії

У вівторок зранку, 30 червня, у Подільському районі столиці сталася жорстка автомобільна аварія. На вулиці Івана Виговського зіткнулися щонайменше три легковики, один із транспортних засобів від удару перекинувся на дах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки, які публікують перші кадри з місця події.

За попередньою інформацією, внаслідок масштабного зіткнення є загиблі. До прибуття карет швидкої допомоги та екіпажів патрульної поліції першу допомогу травмованим намагалися надати випадкові свідки та інші водії.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, що внаслідок ДТП  постраждали  щонайменше три автомобілі. Один із них лежить на даху. На відео також зафіксовано, як небайдужі містяни намагаються самотужки виламати дверцята однієї з потрощених автівок, аби визволити затиснутого всередині водія.

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Наразі на місце події прямують екстрені служби столиці – медики, рятувальники ДСНС та правоохоронці. Причини аварії та точна кількість постраждалих встановлюються. Рух вулицею Виговського може бути суттєво ускладнений.

Нагадаємо, пізно ввечері у понеділок, 29 червня, у Печерському районі столиці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків. Внаслідок зіткнення одного з водіїв затиснуло в салоні, його довелося рятувати бійцям ДСНС. 

Також на Обухівщині поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув водій та отримали травми двоє пасажирів. Аварія сталася напередодні, 25 червня, на автодорозі Київ–Одеса неподалік села Митниця. За попередніми даними правоохоронців, 70-річний водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням та на швидкості допустив зіткнення з дорожнім відбійником.

Теги: Київ ДТП водій аварія рятувальники відео

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