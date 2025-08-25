Головна Світ Політика
Трамп запропонував перейменувати Пентагон на «Департамент війни»

Трамп запропонував перейменувати Пентагон на «Департамент війни»
Трамп про ймовірне перейменування: Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп заявив, що «Департамент оборони» звучить погано

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі 25 серпня заявив, що нинішня назва «Департамент оборони» звучить невдало. На його переконання, більш доречною була б назва «Департамент війни», передає «Главком».

«Це прозвучало погано. Він сказав: «Сер, від імені Департаменту оборони». Оборони? Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад», – наголосив Трамп.

Американський президент зазначив, що не виключає можливості перейменування відомства.

Раніше ми писали, що американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

Теги: Дональд Трамп напад Пентагон США

