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Новий дизайн євробанкнот викликав запеклу суперечку між Францією та Польщею

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Новий дизайн євробанкнот викликав запеклу суперечку між Францією та Польщею
Образ лауреатки двох Нобелівських премій Марії Склодовської-Кюрі має прикрасити нову банкноту євро
колаж із відкритих джерел

Польща та Франція пересварились через Нобелівську лауреатку Марію Склодовську-Кюрі, чий образ має прикрасити оновлену банкноту в 20 євро

Робота над новим дизайном банкнот євро входить у вирішальну фазу. І хоча Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує запровадити їх лише через кілька років, одна із пропозицій вже викликала суперечки між Варшавою та Парижем. Причина – те, як буде написано ім'я польської науковиці, лауреатки двох Нобелівських премій Марії Склодовської-Кюрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Новий вигляд євро: культура чи природа

У січні цього року Керівна рада ЄЦБ оголосила дві теми, що пройшли у фінал: «Європейська культура» і «Ріки та птахи».

Тема «Європейська культура» покликана познайомити громадськість із діячами, які відіграли важливу роль у формуванні європейської ідентичності. Серед них – дворазова лауреатка Нобелівської премії (з фізики 1903-го та хімії 1911 року), першовідкривачка радіоактивності Марія Склодовська-Кюрі. Її зображення має за задумом прикрасити банкноту 20 євро. На ній вирішено зобразити сцену зі сфери освіти: жінка читає лекцію у кімнаті, повній зошитів та книг.

Марія Склодовська: польсько-французька біографія

Проблема виникла, коли ЄЦБ подав робочий варіант напису: Marie Curie (Skłodowska). Вважалося, що це компромісне рішення, але у Польщі воно викликало хвилю невдоволення.

Для багатьох відсутність повного прізвища лауреатки Нобелівської премії як «Марія Склодовська-Кюрі» чи заміна її польського імені «Марія» на французький варіант «Марі» – не лише формальне, а й символічне питання. Громадяни Польщі вбачають у цьому недооцінку внеску своєї країни у європейську історію.

Політичний вимір суперечки став очевидним, коли польські ЗМІ та коментатори відзначили, що інші історичні постаті – такі як Мігель де Сервантес чи Людвіг ван Бетховен – зберегли свої оригінальні імена у кожній мовній версії. 

Марія Склодовська народилася у Варшаві в 1867 році, коли місто було анексоване Російською імперією. Тільки пізніше, приїхавши до Парижа, вона змогла розпочати міжнародну наукову кар'єру. Сама вона протягом багатьох років використовувала різні варіанти свого прізвища: за життя чоловіка підписувалася як Склодовська-Кюрі, пізніше частіше як М. Кюрі.

Обмін старих банкнот 

Керівна рада ЄЦБ має намір обрати остаточний варіант дизайну у 2026 році. Після цього рішення пройде ще кілька років, перш ніж нові банкноти будуть надруковані та введені в обіг. Термін дії нинішніх банкнот не закінчиться одразу після запровадження нових, зазначають у ЄЦБ.

Тут наголошується, що врахували тонкощі з написанням імені польсько-французької вченої. «Ми звертаємося до різних історичних та лінгвістичних джерел, щоб визначити найбільш відповідне позначення. Робоча форма «Марія Кюрі (уроджена Склодовська)» покликана відобразити подвійний статус лауреатки Нобелівської премії», – запевнив представник ЄЦБ.

Поляки знайомі із зображенням Марії Склодовської-Кюрі на банкнотах, оскільки протягом багатьох років вона прикрашала купюру номіналом 20 тис. злотих.

Більше, ніж банкнота

Суперечка про написання імені – лише частина більш широких дебатів про присутність жінок у науці та їхнє існування у суспільному просторі. Єврокомісія вже багато років активно виступає за гендерну рівність у секторі досліджень та інновацій, проте жінки, як і раніше, становлять меншість в академічних та наукових колах.

Для багатьох європейців нова банкнота із зображенням Марії Склодовської-Кюрі стане не просто платіжним засобом. Це символ: визнання досягнень жінки-вченого, а також нагадування про спільну культурну спадщину Європи, в якій не повинно бути місця спрощенням і недомовкам.

Раніше «Главком» писав що у 2026 році з'являться нові купюри євро – вперше за більш ніж 20 років Європейський центральний банк (ЄЦБ) повністю оновлює дизайн валюти. З'являться банкноти із птахами, річками, водоспадами та знаковими європейськими культурними символами замість звичних архітектурних мотивів. 

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Теги: Польща Єврокомісія Європа гроші Франція

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