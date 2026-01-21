Торговий центр у Новосибірську склався, як картковий будинок (відео)

У Новосибірську торговий центр «склався» під вагою снігу, є постраждалі

У Первомайському районі Новосибірська (РФ) двоповерхова будівля торгового центру буквально «склалася як картковий будиночок». Причиною інциденту називають критичне скупчення снігу на даху, який не очищували вчасно. Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами залишаються люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався о 16:10 за місцевим часом. Всередині ТЦ, де розташовувалися продуктовий магазин «Ярче», алкомаркет та центр одягу, у цей момент перебували відвідувачі та персонал. Камери спостереження та очевидці зафіксували момент, як конструкція покрівлі провалилася всередину, потягнувши за собою весь другий поверх. Перший поверх будівлі постраждав менше, проте основний удар припав на торгові зали, де люди не встигли вчасно зреагувати. Крім того, уламками стін та покрівлі пошкоджено кілька автомобілів, що були припарковані поруч.

На місці події працюють підрозділи МНС та поліції. Рятувальники вручну та за допомогою спецтехніки розбирають завали.

Російські ЗМІ повідомляють, що на цей час вдалося дістати одну жінку, її передали медикам для огляду. За свідченнями очевидців, під конструкціями може перебувати чоловік, який не відповідає на телефонні дзвінки.

«Більшість людей встигли вибігти, але один чоловік точно залишається під завалами. МНС намагаються до нього дістатися», – розповів один із очевидців.

Попередня причина обвалення – потужний тиск снігового покрову на основні конструкції. Через аномальні опади та ігнорування правил експлуатації будівель, дах не витримав вантажу. Слідчі зазначають, що конструкція будівлі «склалася» всередину.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня у місті Афіпський, що в Краснодарському краї РФ, зафіксовано масштабну пожежу в житловому будинку після серії вибухів. Інцидент стався на тлі заяв місцевих медіа про атаку безпілотників та роботу російських систем протиповітряної оборони.