Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Торговий центр у Новосибірську склався, як картковий будинок (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Торговий центр у Новосибірську склався, як картковий будинок (відео)
На цей час вдалося дістати одну жінку
фото: скріншот з відео

У Новосибірську торговий центр «склався» під вагою снігу, є постраждалі

У Первомайському районі Новосибірська (РФ) двоповерхова будівля торгового центру буквально «склалася як картковий будиночок». Причиною інциденту називають критичне скупчення снігу на даху, який не очищували вчасно. Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами залишаються люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався о 16:10 за місцевим часом. Всередині ТЦ, де розташовувалися продуктовий магазин «Ярче», алкомаркет та центр одягу, у цей момент перебували відвідувачі та персонал. Камери спостереження та очевидці зафіксували момент, як конструкція покрівлі провалилася всередину, потягнувши за собою весь другий поверх. Перший поверх будівлі постраждав менше, проте основний удар припав на торгові зали, де люди не встигли вчасно зреагувати. Крім того, уламками стін та покрівлі пошкоджено кілька автомобілів, що були припарковані поруч.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

На місці події працюють підрозділи МНС та поліції. Рятувальники вручну та за допомогою спецтехніки розбирають завали.

Російські ЗМІ повідомляють, що на цей час вдалося дістати одну жінку, її передали медикам для огляду. За свідченнями очевидців, під конструкціями може перебувати чоловік, який не відповідає на телефонні дзвінки.

«Більшість людей встигли вибігти, але один чоловік точно залишається під завалами. МНС намагаються до нього дістатися», – розповів один із очевидців.

Попередня причина обвалення – потужний тиск снігового покрову на основні конструкції. Через аномальні опади та ігнорування правил експлуатації будівель, дах не витримав вантажу. Слідчі зазначають, що конструкція будівлі «склалася» всередину.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня у місті Афіпський, що в Краснодарському краї РФ, зафіксовано масштабну пожежу в житловому будинку після серії вибухів. Інцидент стався на тлі заяв місцевих медіа про атаку безпілотників та роботу російських систем протиповітряної оборони. 

Читайте також:

Теги: росія снігопад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СВО проти режиму Мадуро, у разі перемоги Трампа, була передбачувана ще до виборів 2024 року
Події у Венесуелі. Чому не треба аплодувати Трампу
4 сiчня, 10:10
За даними СБУ Максим Зезюльчик був розвідником КДБ Білорусі
Білорусь засудила колишнього військовополоненого, який воював на боці Росії
24 грудня, 2025, 18:37
Лідери ЄС під час візиту до США
Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру
29 грудня, 2025, 04:28
Жінка передавала ворогу дані про розташування особового складу ЗСУ
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за передавання даних про стратегічні локації Запоріжжя
30 грудня, 2025, 17:24
Внаслідок вибуху у Росії постраждали щонайменше дев’ятеро осіб
У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС: є постраждалі (відео)
15 сiчня, 14:13
У разі негоди влада закликає киян без особливої потреби не пересуватися містом
Снігопад у Києві: скільки техніки та комунальників прибирають місто
9 сiчня, 11:52
Білгород залишився без світла
Позичив рецепт у Кличка. Губернатор Білгородщини закликав мешканців тікати з області, яка замерзає
13 сiчня, 17:40
Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду
Улюблена газета Трампа викрила велику брехню Путіна
18 сiчня, 17:59
ЗСУ відводять артилерію за межі досяжності російських дронів
Z-воєнкори скаржаться на нову тактику ЗСУ, через яку солдати РФ втрачають мотивацію наступати
18 сiчня, 21:15

Соціум

Торговий центр у Новосибірську склався, як картковий будинок (відео)
Торговий центр у Новосибірську склався, як картковий будинок (відео)
Польські фермери оголосили нове блокування пунктів пропуску на кордоні зі Львівщиною
Польські фермери оголосили нове блокування пунктів пропуску на кордоні зі Львівщиною
Убивця колишнього прем'єра Японії Абе отримав довічний термін
Убивця колишнього прем'єра Японії Абе отримав довічний термін
США охопили протести у річницю інавгурації Трампа
США охопили протести у річницю інавгурації Трампа
В Іспанії сталася друга залізнична трагедія за декілька днів: потяг зійшов з рейок під Барселоною
В Іспанії сталася друга залізнична трагедія за декілька днів: потяг зійшов з рейок під Барселоною
Російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у Краснодарському краї
Російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у Краснодарському краї

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua