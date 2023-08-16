Воював проти України у складі ПВК «Вагнер». У Киргизстані затримали місцевого жителя

Наприкінці липня поточного року у найманця закінчився контракт із ПВК «Вагнера» і він вирішив повернутися до себе на батьківщину

Наринський обласний суд у Киргизстані заарештував місцевого мешканця на два місяці, який брав участь у бойових діях в Україні у складі приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє місцева служба, передає «Радіо Свобода».

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За словами дружини арештованого, її чоловік виїхав до Російської Федерації на заробітки у 2020 році, однак через рік його було затримано за підозрою в контрабанді наркотиків. Киргизстанець був засуджений до десяти років позбавлення волі. У кінці 2022 року чоловік підписав контракт із «Вагнером» і вирушив на військову операцію.

Наприкінці липня поточного року у найманця закінчився контракт із ПВК «Вагнера» і він вирішив повернутися до себе на батьківщину. Однак 1 серпня його затримали співробітники Держкомітету нацбезпеки.

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Раніше повідомлялося, що глава міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з поліцією ідентифікувало та затримало двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали ПВК «Вагнера» у Кракові та Варшаві.

Нагадаємо, раніше один із «вагнерівців» зізнався у вбивстві 400 людей з Бахмута.

До слова, згідно з інформацією британської розвідки, ПВК «Вагнер» рухається до процесу скорочення та переформатування, особливо щодо витрат на зарплати.