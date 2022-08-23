Держдеп відреагував на вбивство дочки Дугіна

США беззастережно засуджують вбивства мирних громадян, де б вони не відбувалися, будь то в Бучі або Москві

Речник Держдепартаменту Нед Прайс не став давати оцінки убивству дочки ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна. Прайс сказав на брифінгу в понеділок, що США «засуджують напад на цивільних осіб».

На запитання про нібито причетність Києва до нападу, про що заявляє Москва, він сказав, що «росіяни розслідуватимуть це», і, «безсумнівно, представлять певні висновки».

«Усе, що я можу сказати, це те, що Україна заперечує будь-яку причетність. Зі свого боку, ми засуджуємо навмисний напад на цивільних осіб де б то не було», - заявив він.

Нагадаємо, спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, та прокололися.

У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

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