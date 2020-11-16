У світі зафіксували нову рекордну кількість випадків коронавірусу за добу

Загалом з початку пандемії аналітиками ВООЗ було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання на Covid-19

Простежується чітка тенденція, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують у певні дні

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксували рекордне щоденне число нових випадків захворювання Covid-19.

Згідно з оприлюдненими в неділю, 15 листопада, даними, напередодні захворіли 660 905 осіб, що становить новий антирекорд. Дотепер найвище число інфікованих було зафіксовано 13 листопада й становило 645 410 випадків.

Як наголосили у ВООЗ, простежується чітка тенденція, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують по п'ятницях, суботах і неділях, а також по вівторках і середах.

Загалом з початку пандемії аналітиками ВООЗ було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання у світі, водночас понад 1,3 мільйона людей, в яких було діагностовано Covid-19, померли.

Нагадаємо, Розробник вакцини BioNTech припускає, що світ повернеться до звичайного життя до кінця 2021 року.

До слова, у ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Нагадаємо, в Україні за добу 14 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524).

Коронавірус в Україні

Всього 535857

Хворіють 284810

Одужали 241444

Померли 9603

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.