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    У світі

    У світі зафіксували нову рекордну кількість випадків коронавірусу за добу

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    <p>Загалом з початку пандемії аналітиками ВООЗ було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання на Covid-19</p> - У світі зафіксували нову рекордну кількість випадків коронавірусу за добу

    Загалом з початку пандемії аналітиками ВООЗ було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання на Covid-19

    Простежується чітка тенденція, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують у певні дні

    Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксували рекордне щоденне число нових випадків захворювання Covid-19.

    Згідно з оприлюдненими в неділю, 15 листопада, даними, напередодні захворіли 660 905 осіб, що становить новий антирекорд. Дотепер найвище число інфікованих було зафіксовано 13 листопада й становило 645 410 випадків.

    Як наголосили у ВООЗ, простежується чітка тенденція, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують по п'ятницях, суботах і неділях, а також по вівторках і середах.

    Загалом з початку пандемії аналітиками ВООЗ було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання у світі, водночас понад 1,3 мільйона людей, в яких було діагностовано Covid-19, померли.

    Нагадаємо, Розробник вакцини BioNTech припускає, що світ повернеться до звичайного життя до кінця 2021 року.

    До слова, у ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні за добу 14 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      535857
    • Хворіють
      284810
    • Одужали
      241444
    • Померли
      9603

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.

    Теги: здоров'я населення ВООЗ коронавірус
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