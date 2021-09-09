Вчені визначили сім рис характеру кішок
Вчені вивчали поведінку тварин
Характер котів багато в чому залежить від їх породи
Вчені з Гельсінського університету Фінляндії провели дослідження. Вони вивчили поведінку 4 316 кішок і змогли визначити сім рис характеру, які притаманні цим тваринам. Про це повідомляє Sciencealert.
Дослідники повідомляють, що вченим багато чого відомо про характер і поведінку собак, але дуже мало відомо про звички кішок, інформації практично немає. Було проведено анкетування власників котів в рамках дослідження, де потрібно було відповісти на 138 питань.
Експерти виділили п'ять рис характеру і дві поведінкові особливості котів:
- Активність і грайливість.
- Боязнь.
- Агресія по відношенню до людини.
- Товариськість до людей.
- Товариськість з іншими котами.
- Проблеми з туалетним лотком.
- Надмірний догляд за собою.
Крім того вчені повідомляють, що характер кішок багато в чому залежить від їх породи. Найбільш полохливими виявилися коти породи російська блакитна кішка, Бенгальські є найбільш активними, а перські коти пасивними.
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