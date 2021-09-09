Вчені визначили сім рис характеру кішок

Характер котів багато в чому залежить від їх породи

Вчені з Гельсінського університету Фінляндії провели дослідження. Вони вивчили поведінку 4 316 кішок і змогли визначити сім рис характеру, які притаманні цим тваринам. Про це повідомляє Sciencealert.

Дослідники повідомляють, що вченим багато чого відомо про характер і поведінку собак, але дуже мало відомо про звички кішок, інформації практично немає. Було проведено анкетування власників котів в рамках дослідження, де потрібно було відповісти на 138 питань.

Експерти виділили п'ять рис характеру і дві поведінкові особливості котів:

Активність і грайливість.

Боязнь.

Агресія по відношенню до людини.

Товариськість до людей.

Товариськість з іншими котами.

Проблеми з туалетним лотком.

Надмірний догляд за собою.

Крім того вчені повідомляють, що характер кішок багато в чому залежить від їх породи. Найбільш полохливими виявилися коти породи російська блакитна кішка, Бенгальські є найбільш активними, а перські коти пасивними.

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