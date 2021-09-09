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    Вчені визначили сім рис характеру кішок

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    Вчені вивчали поведінку тварин - Вчені визначили сім рис характеру кішок

    Вчені вивчали поведінку тварин

    Фото з відкритих джерел

    Характер котів багато в чому залежить від їх породи

    Вчені з Гельсінського університету Фінляндії провели дослідження. Вони вивчили поведінку 4 316 кішок і змогли визначити сім рис характеру, які притаманні цим тваринам. Про це повідомляє Sciencealert.

    Дослідники повідомляють, що вченим багато чого відомо про характер і поведінку собак, але дуже мало відомо про звички кішок, інформації практично немає. Було проведено анкетування власників котів в рамках дослідження, де потрібно було відповісти на 138 питань.

    Експерти виділили п'ять рис характеру і дві поведінкові особливості котів:

    • Активність і грайливість.
    • Боязнь.
    • Агресія по відношенню до людини.
    • Товариськість до людей.
    • Товариськість з іншими котами.
    • Проблеми з туалетним лотком.
    • Надмірний догляд за собою.

    Крім того вчені повідомляють, що характер кішок багато в чому залежить від їх породи. Найбільш полохливими виявилися коти породи російська блакитна кішка, Бенгальські є найбільш активними, а перські коти пасивними.

    До слова, зоопсихолог Сергій Клочко розповів про те, як на людський організм можуть впливати домашні коти.

    Нагадаємо, хворим на коронавірус не радять контактувати з котами.

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    Теги: Фінляндія
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    Вчені визначили сім рис характеру кішок