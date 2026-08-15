Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян
Конфлікт між учителькою та ученицею став предметом судового розгляду
фото з відкритих джерел

Після конфлікту на уроці школа провела службове розслідування, а вчителька через догану звернулася до суду

Деснянський районний суд Києва 29 червня 2026 року відмовив учительці математики у скасуванні догани, яку вона отримала після конфлікту з ученицею 10-го класу. Суд встановив, що педагогиня порушила вимоги педагогічної етики та посадової інструкції, зокрема вивела школярку з класу під час уроку, проводила відеозйомку на особистий пристрій та не виконала розпорядження керівництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичнe газету».

30 березня 2026 року до 10-Г класу київської школи №250 перевелася нова учениця.

31 березня між нею та вчителькою геометрії стався конфлікт. Під час другого уроку школярка почала кричати на педагогиню, після чого вчителька попросила її вийти з класу. Коли учениця повернулася, конфлікт продовжився. Того ж вечора мати школярки звернулася до школи із заявою про психологічний тиск та вигнання дитини з уроку.

1 квітня директорка створила комісію для службового розслідування. Під час одного з уроків була присутня соціальна педагогиня, однак вчителька не допустила до класу практичного психолога.

2 квітня педагогиня не пустила на урок заступницю директора та матір учениці, а також проводила відеозйомку на особистий пристрій без попередження.

Під час службової перевірки комісія встановила низку порушень, зокрема видалення учениці з уроку, приниження її перед однокласниками, зауваження щодо зовнішності та зору, відеозйомку без згоди батьків і невиконання розпоряджень адміністрації.

8 квітня директорка вимагала від вчительки письмових пояснень, але та їх не надала. 14 квітня педагогиня надала усні пояснення на засіданні комісії. 16 квітня комісія завершила перевірку та рекомендувала оголосити їй догану.

27 квітня директорка видала наказ про дисциплінарне стягнення. Вчителька оскаржила його в суді, але 29 червня Деснянський районний суд Києва не знайшов підстав для скасування догани. Суд зазначив, що виведення учениці з уроку підтверджене доказами та порушує її право на освіту, а відсутність письмових пояснень сама по собі не є підставою для скасування дисциплінарного стягнення.

Суд послався на практику Верховного Суду, відповідно до якої для законної догани роботодавець має довести, що працівник порушив свої трудові обов’язки і зробив це з власної вини. При цьому відсутність письмових пояснень працівника не означає автоматичного скасування догани, якщо саме порушення підтверджується іншими доказами. Пояснення є можливістю працівника захистити свою позицію, але їх відсутність не нівелює інші докази порушення.

У результаті Деснянський районний суд Києва відмовив учительці у задоволенні позову та залишив догану в силі. Судові витрати поклали на позивачку.

Ситуація викликала активне обговорення в соцмережах. Частина коментаторів наголосила на необхідності посилити захист педагогів та визначити чіткий алгоритм дій учителя у конфліктних ситуаціях.

Євген Ткаченко, викладач математики, репетитор та член Національної спілки журналістів України, закликав новопризначеного міністра освіти і науки звернути увагу на цю проблему. «Як не дій – винен буде вчитель», – зазначив він.

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян фото 1
Джерело: скриншот допису користувача Євгена Ткаченка у Facebook

На проблему захисту педагогів звернув увагу і Святослав Корецький. Він вважає, що професія вчителя дедалі більше втрачає соціальний захист та повагу.

«Професія вчителя стала у нас однією з найнебезпечніших у соціально-моральному плані. Все йде до того, що діти будуть здійснювати навчально-виховний процес самі зі своїми батьками, паралельно масово деградуючи», – написав Корецький.

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян фото 2
Джерело: скриншот коментаря під дописом Євгена Ткаченка у Facebook

Лилия Опруненко також вважає, що педагоги залишаються без належної підтримки: «Куди ми котимося? Вчитель боїться учнів, батьків, у нього немає підтримки, захисту, тож і бажання вчити теж зникає. А що буде завтра – страшно уявити».

Олена Спориш окремо наголосила на неприпустимості виведення дитини з уроку: «Виганяти з класу дитину НЕ МОЖНА! Ні при яких обставинах».

Водночас частина коментаторів вважає, що вчителька сама обрала неправильний спосіб реагування на конфлікт. Кирило Миронов після ознайомлення з рішенням суду написав: «Все логічно. Непрофесійні дії вчителя в складній ситуації. Правильно: викликати психолога/директора/зауча та передати дитину».

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян фото 3
Джерело: скриншот коментарів під дописом Євгена Ткаченка у Facebook

Олександр Лєбєдєв вважає, що конфлікт не варто зводити лише до поведінки вчителя чи учениці. На його думку, проблема значно ширша – у загальному рівні культури та ставленні суспільства до освіти, закону й одне одного.

«Проблема не у вчителях і не в учнях. Проблема в загальному рівні культури. Він майже нульовий. Ми не вміємо спілкуватися – лаємось. Ми погано знаємо мову, неграмотно пишемо, книжок не читаємо. Ми не вважаємо освіченість достоїнством», – написав він.

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян фото 4
Джерело: скриншот коментаря під дописом Євгена Ткаченка у Facebook

Коментатор назвав описану ситуацію «малюсіньким шматочком вершини айсберга» та заявив, що змінити такі явища можна лише через підвищення загального рівня культури й поваги до себе та інших.

Інші читачі звернули увагу на роль батьків у вихованні дітей. Наталя Анікіна написала: «Необхідно посилити роль батьків у вихованні дітей, бо така поведінка учениці в школі під час уроку показує повну відсутність елементарних поведінкових навиків».

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян фото 5
Джерело: скриншот коментаря під дописом Євгена Ткаченка у Facebook

Тоня Чухрій також заявила про зниження поваги до педагогів: «Повне знищення поваги до вчителя. А що далі? Шановні батьки, надалі ви будете самі навчати своїх дітей або платити великі гроші в платній школі, яку не потягнуть навіть 15% сімей».

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян фото 6
Джерело: скриншот коментаря під дописом Євгена Ткаченка у Facebook

Надія Стебловська, яка, за її словами, вже не працює у школі, написала про знецінення професії: «Сьогодні вчительська робота дуже важка і відповідальна, але ВОНА ПОВНІСТЮ ЗНЕЦІНЕНА!!! А повинно бути так: Вчитель – навчає дітей! Батьки – правильно виховують своїх дітей! Діти – навчаються!!!»

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян фото 7
Джерело: скриншот коментаря під дописом Євгена Ткаченка у Facebook

Галина Сердцевич пов'язала ситуацію із загальною проблемою ставлення до педагогів: «При такому відношенні до вчителів не треба дивуватись, що скоро не буде кому вчити дітей».

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян фото 8
Джерело: скриншот коментаря під дописом Євгена Ткаченка у Facebook

Нагадуємо, це не перший випадок, коли у публічному просторі обговорюють складні умови роботи українських педагогів. Раніше «Главком» писав про проблему відтоку молодих учителів зі шкіл через низькі зарплати та значне робоче навантаження.

Читайте також:

Теги: школа вчитель освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський звільнив Сирського: хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ
Зеленський звільнив Сирського: хто стане новим головнокомандувачем ЗСУ
21 липня, 22:47
Олексій Горбунов розкритикував зовнішність Ольги Сумської
«Перейшов межу». Ольга Сумська висловилася про публічний конфлікт із Горбуновим
30 липня, 09:35
Маск висловився про виступ Енн Гетевей у 2018 році
Ілон Маск висміяв вагітну голлівудську акторку Енн Гетевей
29 липня, 16:20
Педагоги мають перевірити актуальність даних в АІКОМ, щоб не втратити відстрочку від мобілізації
Вчителі можуть втратити відстрочку: що відомо про перевірку у серпні
30 липня, 16:53
Правоохоронці встановили, що організатором оборудки був 45-річний киянин
«Полювання» на квартири померлих і біженців. У двох містах викрито схему на 2,6 млн грн
21 липня, 16:56
За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років увʼязнення
Поліція затримала молодика, який надсилав дев'ятирічній дівчинці інтимні фото в TikTok
31 липня, 13:36

Наука та освіта

Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян
Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян
Скільки українських абітурієнтів вступили на бюджет: перші дані вступної кампанії
Скільки українських абітурієнтів вступили на бюджет: перші дані вступної кампанії
«Ставка – 6396 гривень». Допис директорки ліцею про зарплати вчителів підірвав мережу
«Ставка – 6396 гривень». Допис директорки ліцею про зарплати вчителів підірвав мережу
Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році
Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році
На Полтавщині археологи знайшли унікальні мідні монети
На Полтавщині археологи знайшли унікальні мідні монети
НМТ-2027 може пройти за новими правилами: що запропонував Зеленський
НМТ-2027 може пройти за новими правилами: що запропонував Зеленський

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
117K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
«Буде важче, ніж було». Мадяр пояснив, коли завершиться війна з Росією

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Сьогодні, 08:06
Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23
Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери
Вчора, 20:21

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua