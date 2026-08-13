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Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році

1 вересня
Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році
Підготовка до першого класу — це не лише рюкзак і зошити: батькам потрібно придбати чимало речей
фото з відкритих джерел

За підрахунками «Главкома», аби зібрати першокласника до школи у 2026 році, потрібно мінімум 10 тис. грн

Підготовка першокласника до школи у 2026 році може обійтися батькам щонайменше у 10 тис. грн. Найбільше доведеться витратити на одяг, взуття та рюкзак. Окремою статтею витрат стане канцелярія: від зошитів і ручок – до матеріалів для творчості.

«Главком» підрахував, скільки коштують основні речі, необхідні дитині для першого класу, яка різниця між «економваріантом» та йдемо в школу «на широку ногу». Також нагадуємо про те, що держава вже другий рік поспіль допомагає батькам першокласників фінансово.

Рюкзак та шкільні аксесуари

Рюкзак для першокласника можна знайти за ціною від 400 грн, дорожчі моделі коштують до 4200 грн.

Також можна придбати комплект із рюкзака, пенала та сумки для змінного взуття. Такий набір коштує приблизно 3600–5000 грн. В окремих комплектах також можуть бути пляшка для води та ланчбокс.

Ціни на комплекти із рюкзака, пеналу, ланчбоксу, ємності для води і сумки для змінного одягу і взуття
Ціни на комплекти із рюкзака, пеналу, ланчбоксу, ємності для води і сумки для змінного одягу і взуття
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

Орієнтовні ціни на шкільні аксесуари:

  • пенал – від 15 до 300 грн;
  • пляшка для води – від 150 до 1500 грн, залежно від матеріалу та наявності фільтра;
  • ланчбокс – від 36 до 1300 грн, залежно від кількості секцій та комплектації;
  • сумка для спортивної форми та змінного взуття – від 130 грн.

Одяг і взуття

Витрати на одяг для першокласника залежать від кількості речей, вимог школи, виробника та того, чи потрібно школярику купувати весь гардероб із нуля. Якщо у школі передбачена форма, батькам може знадобитися 2–3 комплекти такої.

Комплект одягу для дівчинки з блузки, спідниці, жилетки, піджака, штанів та аксесуарів може коштувати 9–10 тис. грн.

Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році фото 1
Скриншот із сайту українського швейного підприємства Velma

Комплект одягу для хлопчика із сорочки, штанів, жилетки, піджака та аксесуарів – близько 8 тис. грн.

Шкільні костюми та комплекти з двох частин – наприклад, спідниця або штани у поєднанні з піджаком, жилетом чи іншим верхом – коштують приблизно від 600 до 1500 грн. Ціна залежить від моделі, матеріалу та виробника.

Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році фото 2
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

Окремі речі можна придбати дешевше:

  • сорочка або блузка – від 500 грн;
  • футболка – від 200 грн;
  • штани – 500–800 грн;
  • спідниця – 300–800 грн;
  • спортивний костюм – від 1300 до 3000 грн.

Окремо доведеться витратитися на взуття. Спортивне взуття коштує приблизно 700–1500 грн, змінне взуття для школи – від 300 грн, шкільні туфлі – від 500–800 грн залежно від моделі та статі дитини. Термочоботи коштують від 1000 грн.

Також до шкільного гардероба варто додати дрібніші речі: шкарпетки – від 35 грн, колготки – від 70 грн.

Таким чином, якщо дитині потрібно придбати одразу кілька комплектів одягу, спортивну форму та щонайменше дві пари взуття, ця категорія може стати однією з найбільших статей витрат під час підготовки до школи.

Канцелярія

Перед 1 вересня низка канцелярських магазинів пропонує спеціальні знижки. Вартість товарів може відрізнятися залежно від виробника, магазину та часу придбання.

Орієнтовні ціни на канцелярію:

  • сині ручки – від 3 до 50 грн за штуку і вище;
  • простий олівець – від 13 до 55 грн за штуку і вище;
  • гумка – від 5 грн;
  • точилка для олівців – від 25 грн;
  • лінійка – від 5 грн;
  • пластилін – від 40 грн за 6 кольорів до 300 грн за 24 кольори;
  • дошка для пластиліну з інструментами – від 20 грн;
  • зошит у косу лінію на 12 сторінок – від 6 грн у м'якій обкладинці та від 7 грн у твердій;
  • зошит у клітинку на 12 сторінок – від 5 грн у м'якій обкладинці та від 7 грн у твердій;
  • комплект обкладинок для зошитів – від 50 грн за 10 штук;
  • комплект обкладинок для підручників – від 60 грн;
  • кольоровий папір – від 20 грн за упаковку;
  • кольоровий картон – від 20 грн за упаковку;
  • кольорові олівці – від 30 грн за 12 кольорів;
  • акварельні фарби – від 37 грн за 6 кольорів;
  • художній пензлик – від 12 грн;
  • склянка-непроливайка для фарби – від 20 грн;
  • палітра для малювання – від 20 грн;
  • клей-олівець – від 10 грн;
  • дитячі ножиці для творчості – від 20 грн.
Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році фото 3
Джерело: скриншот з маркетплейсу «Розетка»

Окремі набори для творчості можуть коштувати значно дорожче. Наприклад, акварельні фарби у наборі з 12 і більше кольорів можуть коштувати від кількох сотень гривень.

Скільки коштує зібрати дитину до школи

За підрахунками, аби зібрати першокласника до школи у 2026 році, потрібно мінімум 10 тис. грн. Водночас це критичний мінімум. Бо для більш повної підготовки варто орієнтуватися на 15 тис. грн і більше на одну дитину.

Найбільшими статтями витрат є одяг, взуття, рюкзак та шкільні аксесуари. Значну частину бюджету також може становити канцелярія, особливо якщо купувати якісніші товари або кілька наборів.

Остаточна сума залежить від того, що саме потрібно придбати дитині та чи є частина речей уже вдома. Заощадити можна, якщо купувати товари поступово, порівнювати ціни та користуватися акціями.

Крім витрат перед 1 вересня, упродовж навчального року можуть додаватися робочі зошити, друковані матеріали, додаткова канцелярія та інше навчальне приладдя. Тож фактичні витрати на першокласника протягом року будуть значно вищими.

Водночас держава передбачила для батьків першокласників одноразову виплату 5 тис. грн за програмою «Пакунок школяра». Кошти можна витратити на канцелярське приладдя, книжки, дитячий одяг та взуття. Допомогу отримує один із батьків або законний представник дитини.

У 2026 році програма діє другий рік поспіль. Торік її розраховували приблизно на 250 тис. першокласників, а фактично заявки подали родини майже 255 тис. дітей.

Водночас в обговореннях в батьківських групах суми, необхідні для повної підготовки дитини до школи, часто заявляються значно вищі. «Главком» поцікавився у батьків, скільки вони планують або вже витратили на підготовку першокласника до школи. Відповіді показали, що суми суттєво відрізняються: усе залежить від того, чи потрібно купувати дитині весь набір речей, чи частина одягу, взуття та канцелярії вже є вдома.

Наприклад, Оксана Литвинюк, розповіла, що на повну підготовку дитини до школи – одяг, взуття, рюкзак і шкільне приладдя – витратила близько 10 тис. грн.

Водночас Настя Крупська назвала суму 15,5 тис. грн. За її словами, до витрат увійшли не лише одяг і взуття, а й рюкзак, сумка для змінного взуття, пляшка для води та канцелярія: «Якщо повністю зібрати: костюм, брюки (шорти), пару блузок (сорочок), кофту, спортивний костюм, туфлі, кросівки, колготки, гольфи, шкарпетки, бантики, рюкзак, сумка для змінного взуття, пляшка для води, канцелярія – 15,5 тис. грн».

Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році фото 4
Джерело: скриншот із коментарями користувачів Facebook

Є й батьки, яким вдалося вкластися у меншу суму. Ольга Солoдан розповіла, що зібрала двох доньок майже за 7 тис. грн. Ще одна мама Яна Поцко зазначила, що попереднього року витратила 10 тис. грн на двох дітей лише на канцтовари, не враховуючи одяг.

Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році фото 5
Джерело: скриншот із коментарями користувачів Facebook
Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році фото 6
Джерело: скриншот із коментарями користувачів Facebook

Таким чином, за досвідом батьків, підготовка першокласника до школи може коштувати від приблизно 7–10 тис. грн за ощадливого підходу до 15–20 тис. грн і більше, якщо купувати повний набір одягу, взуття, рюкзак та шкільне приладдя. Водночас одноразова державна виплата у 5 тис. грн за програмою «Пакунок школяра» може покрити лише частину цих витрат. Остаточна сума залежатиме від потреб дитини, кількості комплектів одягу та взуття, вибору товарів, а також від того, які речі вже є в родині.

Яна Пінкас, «Главком»

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Теги: бюджет освіта батьки школа

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