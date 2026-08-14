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Скільки українських абітурієнтів вступили на бюджет: перші дані вступної кампанії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Скільки українських абітурієнтів вступили на бюджет: перші дані вступної кампанії
Понад 93% вступників на бюджет потрапили до вишу за одним із трьох найвищих пріоритетів
фото ілюстративне

МОН: на перший курс зарахували 175 013 вступників, майже 70 тисяч – на бюджет

Заклади вищої освіти завершили перший етап вступної кампанії – станом на 14 серпня на перший курс зарахували 175 013 вступників, із них 69 748 отримали бюджетні місця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Скільки зарахували на бюджет і контракт

Із загальної кількості зарахованих 165 585 вступників навчатимуться на бакалавраті, ще 9 428 – на медичних, фармацевтичних і ветеринарних магістерських програмах. На контракт вступили 105 265 осіб. Загалом університети видали 212 837 рекомендацій, а вимоги для зарахування виконали за 180 022 заявами. Ще 6 141 вступника зарахували за квотою-2.

Більшість потрапили за першим пріоритетом

Переважна частина абітурієнтів здобула місце за однією з трьох найбільш бажаних заяв – на них припало 85,3% усіх підтверджених заяв. Серед претендентів на бюджет цей показник ще вищий: 93,4% (66 166 із 70 867 підтверджених бюджетних заяв). Понад 73% рекомендованих на бюджет виконали умови зарахування вже за заявою з першим пріоритетом.

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, цьогорічний алгоритм розподілу сформував 73 129 рекомендацій на бюджет, і фактично за ними зарахували 95,5% вступників – решта не підтвердили вибір або не виконали умов. Незайняті бюджетні місця залишаються в системі державного замовлення: на них зможуть перевести вступників, які вже навчаються на контракті і мають відповідне право, а згодом – й інші категорії абітурієнтів.

Вступна кампанія триває

Ті, хто не отримав рекомендації або не підтвердив її на першому етапі, можуть претендувати на вакантні контрактні місця – зарахування триватиме до 30 серпня. МОН радить вступникам регулярно перевіряти електронний кабінет, стежити за новими рекомендаціями та вчасно виконувати вимоги вишів.

Абітурієнти, які не використали весь ліміт заяв (до 10, з яких максимум 5 – на бюджет), зможуть подати решту під час додаткового набору на контракт. Виші проводитимуть його з 1 вересня – конкретні строки й умови кожен університет визначить самостійно.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що МОН закріпило мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет у 2026 році: 130 балів для більшості спеціальностей, 140 – для фармації, 150 – для медицини, права, міжнародних відносин і публічного управління.

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Теги: студенти ліміт вступна кампанія університет бюджет

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