Вчені з'ясували, що у літніх пар синхронно б'ються серця

Вчені виявили, що коли подружжя знаходиться поруч, їхнє серцебиття синхронізується

Взаємозалежність подружжя з роками зростає, проте оцінити виразність цієї залежності складно, пояснюють дослідники

Дослідники з Іллінойського університету з'ясували, що серцебиття постарілих разом подружжя синхронізується, коли вони проводять час разом. Про це йдеться у статті в журналі Journal of Social and Personal Relationships.

Дослідники запросили 10 гетеросексуальних подружніх пар віком 64-88 років, які перебували у відносинах від 14 до 65 років. Протягом двох тижнів учасники дослідження носили браслет, який вимірював частоту серцевих скорочень. Також датчики в будинку відстежували, наскільки близько подружжя перебуває одне до одного.

Увечері вчені дзвонили учасникам та запитували про самопочуття та стосунки з партнером протягом дня.

Виявилося, коли подружжя знаходилося поруч, їхнє серцебиття синхронізувалося. При цьому зазвичай хтось із партнерів був провідним – ритм серця одного з них підлаштовувався під ритм другого.

Взаємозалежність подружжя з роками зростає, проте оцінити виразність цієї залежності складно, пояснюють дослідники. Поки що неясно до кінця, як синхронізація серцевого ритму впливає на фізіологію та поведінку подружжя, проте це, очевидно, одна з об'єктивних ознак, що вказують на глибокий зв'язок між людьми, які багато років прожили разом.

До слова, вчені з'ясували, що фізичні вправи підвищують рівень каннабіноїдів в організмі.