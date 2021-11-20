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    Вчені з'ясували, що у літніх пар синхронно б'ються серця

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    Вчені виявили, що коли подружжя знаходиться поруч, їхнє серцебиття синхронізується - Вчені з'ясували, що у літніх пар синхронно б'ються серця
    Вчені виявили, що коли подружжя знаходиться поруч, їхнє серцебиття синхронізується
    фото: Depositphotos

    Взаємозалежність подружжя з роками зростає, проте оцінити виразність цієї залежності складно, пояснюють дослідники

    Дослідники з Іллінойського університету з'ясували, що серцебиття постарілих разом подружжя синхронізується, коли вони проводять час разом. Про це йдеться у статті в журналі Journal of Social and Personal Relationships.

    Дослідники запросили 10 гетеросексуальних подружніх пар віком 64-88 років, які перебували у відносинах від 14 до 65 років. Протягом двох тижнів учасники дослідження носили браслет, який вимірював частоту серцевих скорочень. Також датчики в будинку відстежували, наскільки близько подружжя перебуває одне до одного.

    Увечері вчені дзвонили учасникам та запитували про самопочуття та стосунки з партнером протягом дня.

    Виявилося, коли подружжя знаходилося поруч, їхнє серцебиття синхронізувалося. При цьому зазвичай хтось із партнерів був провідним – ритм серця одного з них підлаштовувався під ритм другого.

    Взаємозалежність подружжя з роками зростає, проте оцінити виразність цієї залежності складно, пояснюють дослідники. Поки що неясно до кінця, як синхронізація серцевого ритму впливає на фізіологію та поведінку подружжя, проте це, очевидно, одна з об'єктивних ознак, що вказують на глибокий зв'язок між людьми, які багато років прожили разом.

    До слова, вчені з'ясували, що фізичні вправи підвищують рівень каннабіноїдів в організмі.

    Теги: пенсіонери здоров'я США
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    Вчені з'ясували, що у літніх пар синхронно б'ються серця