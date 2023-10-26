Учитель із України потрапив до десятки найкращих у світі

Ім’я найкращого вчителя планети 2023 року буде оголошене 8 листопада

Український вчитель уперше потрапив до ТОП-10 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize. Ним став вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Про це повідомляє Global Teacher Prize.

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Артур Пройдаков у 2021 році став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Ця премія щороку відзначає вчителів-змінотворців.

«Дуже важко повірити в це й усвідомити це. 10 людей на планеті Земля. 10 освітян. І я, український учитель, серед цієї 10-ки. Це надихає й мотивує. Це означає, що я все роблю правильно. І тисячі українських учителів теж роблять усе правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності навіть попри виклики повномасштабної війни. Цього досягнення не було б без наших захисників і захисниць. Тільки завдяки ним я маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити тільки найкраще у своїй діяльності. Попри все», – сказав Пройдаков.

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Зазначається, що ім’я найкращого вчителя планети 2023 року оголосять 8 листопада. Переможець премії отримає нагороду розміром $1 млн.

Цьогоріч до списку 50 найкращих вчителів світу потрапило відразу двоє українських вчителів – Артур Пройдаков і Людмила Таболіна. Вона також вчителька української мови та літератури, і була фіналісткою Global Teacher Prize Ukraine 2019.

Варто зазначити, що Пройдаков не вперше перемагає у премії Global Teacher Prize.