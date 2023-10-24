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«Нова пошта» повідомила про стан працівників, поранених під час ракетного обстрілу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Нова пошта» повідомила про стан працівників, поранених під час ракетного обстрілу
Компанія взяла на себе усі витрати та організацію поховання загиблих співробітників
фото: Харківська обласна прокуратура

Компанія виплатила матеріальну допомогу сім’ям шести загиблих співробітників у розмірі 70 тис. грн кожній

У лікарнях залишаються 16 працівників «Нової пошти», поранених внаслідок ракетного обстрілу термінала на Харківщині. Про це повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається, вісім співробітників компанії перебувають у важкому стані, шість із них у реанімації. «Ми постійно з ними на зв'язку. Спілкуємося з ними, їхніми рідними та лікарями, аби швидко надавати необхідну допомогу. Олег в реанімації у свідомості. Ми передали йому милиці, щоб він міг пересуватися лікарнею, коли переведеться у палату. Лікарі готують план лікування.

Євгену проведено операцію з видалення уламка зі шлунка. Має численні пошкодження кінцівок та спини уламками. В стабільному стані. Богдан отримав поранення в стегно, плече та легені. Лікарі стабілізували його стан та перевели з реанімації у відділення. Зараз він на знеболювальних препаратах.

Максим переніс складну операцію з вилучення уламків зі шлунку, печінки та кишківника, нога роздроблена нижче коліна й потребує подальшого лікування», – зазначили у «Новій пошті».

Також ще один працівник пошти перебуває у нейрохірургічній реанімації з черепно-мозковою травмою та пораненням легень. Він був на штучній вентиляції легень. До сьогоднішнього ранку перебував у комі. «Зараз Євген прийшов до тями. Лікарі визначаються з подальшим планом лікування. Євген отримав складний перелом ноги, поранення грудної клітини з ушкодженням легень та струс мозку. Стан стабільний. Микита переніс операцію та готується до наступної. Стан важкий, але стабільний», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ще вісім співробітників отримали поранення середньої тяжкості. Двох із них, а саме батька та сина, які були на зміні, на цю мить ми перевезли на лікування у приватну клініку. Ще декілька співробітників зміни отримали незначні ушкодження, їхні рани обробили, вони не потребують госпіталізації та лікуються вдома.

Учора компанія виплатила матеріальну допомогу сім’ям шести загиблих співробітників у розмірі 70 тис. грн кожній. Родині Дмитра, у якого на початку жовтня народився син, компанія до повноліття виплачуватиме 10 000 грн щомісяця та надасть грант на навчання у розмірі $12 500.

Також компанія взяла на себе усі витрати та організацію поховання. «Сьогодні ми прощаємося із чотирма загиблими новопоштовцями, завтра – ще з двома», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом загинули шість працівників «Нової пошти». Компанія опублікувала імена й вік загиблих працівників.

Як повідомлялося, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив Мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.

Теги: обстріл ракета поранення поховання Нова пошта навчання

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