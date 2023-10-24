«Нова пошта» повідомила про стан працівників, поранених під час ракетного обстрілу

Компанія виплатила матеріальну допомогу сім’ям шести загиблих співробітників у розмірі 70 тис. грн кожній

У лікарнях залишаються 16 працівників «Нової пошти», поранених внаслідок ракетного обстрілу термінала на Харківщині. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Як зазначається, вісім співробітників компанії перебувають у важкому стані, шість із них у реанімації. «Ми постійно з ними на зв'язку. Спілкуємося з ними, їхніми рідними та лікарями, аби швидко надавати необхідну допомогу. Олег в реанімації у свідомості. Ми передали йому милиці, щоб він міг пересуватися лікарнею, коли переведеться у палату. Лікарі готують план лікування.

Євгену проведено операцію з видалення уламка зі шлунка. Має численні пошкодження кінцівок та спини уламками. В стабільному стані. Богдан отримав поранення в стегно, плече та легені. Лікарі стабілізували його стан та перевели з реанімації у відділення. Зараз він на знеболювальних препаратах.

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Максим переніс складну операцію з вилучення уламків зі шлунку, печінки та кишківника, нога роздроблена нижче коліна й потребує подальшого лікування», – зазначили у «Новій пошті».

Також ще один працівник пошти перебуває у нейрохірургічній реанімації з черепно-мозковою травмою та пораненням легень. Він був на штучній вентиляції легень. До сьогоднішнього ранку перебував у комі. «Зараз Євген прийшов до тями. Лікарі визначаються з подальшим планом лікування. Євген отримав складний перелом ноги, поранення грудної клітини з ушкодженням легень та струс мозку. Стан стабільний. Микита переніс операцію та готується до наступної. Стан важкий, але стабільний», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ще вісім співробітників отримали поранення середньої тяжкості. Двох із них, а саме батька та сина, які були на зміні, на цю мить ми перевезли на лікування у приватну клініку. Ще декілька співробітників зміни отримали незначні ушкодження, їхні рани обробили, вони не потребують госпіталізації та лікуються вдома.

Учора компанія виплатила матеріальну допомогу сім’ям шести загиблих співробітників у розмірі 70 тис. грн кожній. Родині Дмитра, у якого на початку жовтня народився син, компанія до повноліття виплачуватиме 10 000 грн щомісяця та надасть грант на навчання у розмірі $12 500.

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Також компанія взяла на себе усі витрати та організацію поховання. «Сьогодні ми прощаємося із чотирма загиблими новопоштовцями, завтра – ще з двома», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом загинули шість працівників «Нової пошти». Компанія опублікувала імена й вік загиблих працівників.

Як повідомлялося, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив Мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.