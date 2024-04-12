Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото)
Українські шукачі мін «Чернігів» та «Черкаси» візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії
фото: пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ.

В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії

Два кораблі шукачі мін Військово-Морських Сил ЗСУ, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія. Там планується проведення спільних навчань. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ.

«Два шукачі мін Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань», – йдеться у повідомленні. 

Йдеться, що за останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior 23-II та Sea Breeze 2023.

Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото) фото 1

В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС США. «В майбутньому набутий досвід стане в пригоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО», – наголосили у Військово-морських силах України.

Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото) фото 2

Як повідомляє The Telegraph, Військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, були виписані зі складу Королівських Військово-морських сил і передані українським військовим .

«Кораблі, кожен з яких служив понад 20 років у Королівському флоті, прибули на базу ВМС Портсмута, відпливши з Шотландії. Вони залишаться в Портсмуті, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі», – йдеться у публікації.

Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото) фото 3

Речник Міністерства оборони сказав, що кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни.

«Однак вони сформують критично важливий потенціал для України в її майбутньому захисті її узбережжя, оскільки Великобританія прагне підтримувати довгострокові можливості українського флоту, водночас вони прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення та знешкодження морських мін», – цитує The Telegraph посадовця.

Тимчасово повірений у справах України Едуард Фесько заявив, що кораблі будуть мати важливе значення для відновлення торговельних шляхів після закінчення війни. За його словами, тральники будуть дуже важливі в післявоєнний період для очищення Чорного моря від мін.

Як повідомлялося, Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року. 

Теги: корабель Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи стануть Збройні сили України кузнею майбутньої політичної еліти?
Ви готові проголосувати за людину, котра без поважних причин не воювала?
Вчора, 21:35
Таємниці німецьких ракет Taurus
Ракети Taurus: недоліки та переваги
13 березня, 09:05
170 років тому союзницькі війська Британії, Франції та Османської імперії розгромили російську армію
«Константинополь за три дні». Історія, яку росіяни погано засвоїли Досвід
30 березня, 09:45
Кошти від продажу яхти Медведчука підуть на оборону України
АРМА виставила на продаж конфісковану яхту Медведчука
18 березня, 20:23
Принцеса Уельська описала своє теперішнє становище як «величезний шок»
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зізналася, що має рак
22 березня, 20:24
Раніше Зеленський заявив, що російський терор можливий лише тому, що Україна не має достатньо систем ППО
Британія виділяє кошти, аби «допомогти зберегти українське небо»
22 березня, 21:45
Очільники оборонних відомств Німеччини та Польщі – Борис Пісторіус та Владислав Косіняк-Камиш
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
18 березня, 22:16
«Капітан Лобанов» тоне не вперше – 2021 року рибальське судно завалилося набік при спуску на воду
У Росії після вибуху на палубі затонув корабель
19 березня, 14:01
Сунак і Макрон чекають на майбутню зустріч Європейської політичної спільноти
Британія і Франція домовилися збільшити постачання озброєнь для України
9 квiтня, 05:50

Суспільство

Київ зупинив аукціон з надання в оренду Житнього ринку
Київ зупинив аукціон з надання в оренду Житнього ринку
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото)
Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото)
Міністр енергетики Галущенко порадив українцям запастися генераторами
Міністр енергетики Галущенко порадив українцям запастися генераторами
Здатний нести різні боєприпаси: Міноборони презентувало новий ударний дрон
Здатний нести різні боєприпаси: Міноборони презентувало новий ударний дрон
В Україну завезли генераторів потужністю в два атомних енергоблоки – експерт
В Україну завезли генераторів потужністю в два атомних енергоблоки – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
118K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
81K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
66K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
29K
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися
18K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua