Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото)

Українські шукачі мін «Чернігів» та «Черкаси» візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії

В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії

Два кораблі шукачі мін Військово-Морських Сил ЗСУ, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія. Там планується проведення спільних навчань. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ.

«Два шукачі мін Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань», – йдеться у повідомленні.

Йдеться, що за останні 18 місяців екіпажі кораблів пройшли ряд навчань та тренувань з інструкторами Королівського флоту, брали участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior 23-II та Sea Breeze 2023.

В Портсмуті кораблі проходитимуть підготовку до навчань у водах Великої Британії з Королівським флотом та ВМС США. «В майбутньому набутий досвід стане в пригоді Україні під час взаємодії з країнами-партнерами за стандартами НАТО», – наголосили у Військово-морських силах України.

Як повідомляє The Telegraph, Військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, були виписані зі складу Королівських Військово-морських сил і передані українським військовим .

«Кораблі, кожен з яких служив понад 20 років у Королівському флоті, прибули на базу ВМС Портсмута, відпливши з Шотландії. Вони залишаться в Портсмуті, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі», – йдеться у публікації.

Речник Міністерства оборони сказав, що кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни.

«Однак вони сформують критично важливий потенціал для України в її майбутньому захисті її узбережжя, оскільки Великобританія прагне підтримувати довгострокові можливості українського флоту, водночас вони прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення та знешкодження морських мін», – цитує The Telegraph посадовця.

Тимчасово повірений у справах України Едуард Фесько заявив, що кораблі будуть мати важливе значення для відновлення торговельних шляхів після закінчення війни. За його словами, тральники будуть дуже важливі в післявоєнний період для очищення Чорного моря від мін.

Як повідомлялося, Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року.