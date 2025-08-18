Головна Світ Політика
Чи домовиться Трамп із Зеленським? Прогноз Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Чи домовиться Трамп із Зеленським? Прогноз Times
Зеленський і Трамп мають зустрітися сьогодні, 18 серпня
фото: Reuters

На думку британської влади, зустріч Зеленського і Трампа розглядається лише як черговий етап у процесі переговорів 

В уряді Великої Британії вважають, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським, запланована на 18 серпня, не призведе до укладання угоди про врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє газета The Times із посиланням на джерела у британських урядових колах, пише «Главком».

«Не очікується, що угоду буде досягнуто у понеділок», – пише видання. На думку британської влади, зустріч розглядається лише як черговий етап у процесі переговорів, спрямованих на врегулювання війни. 

Газета зазначає, що Київ і Європейський Союз мають намір заявити Трампу про свою незгоду з будь-якими обмеженнями щодо ЗСУ, а також європейської військової допомоги, включаючи постачання далекобійних ракет і засобів протиповітряної оборони.

Водночас видання повідомляє, що Євросоюз висловлює оптимізм у зв'язку із заявами Трампа про плани надати Україні гарантій безпеки.

Видання Bloomberg пише, що Зеленський на майбутній зустрічі з Трампом має зробити важкий вибір. «Зеленський опиняється у безвихідному становищі: ризикнути викликати гнів Дональда Трампа або погодитися на швидку угоду щодо припинення війни Росії в Україні, заплативши катастрофічну ціну – поступившись територією за невизначені гарантії безпеки», – йдеться у повідомленні. 

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Там він зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

