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Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото
Чимало бюлетенів було з прізвищем опозиційного політика Олексія Навального
фото з відкритих джерел

Деякі громадяни РФ замість голосування вирішили на бюлетенях констатувати, що Путін – це вбивця

Росія проводить президентські вибори, «переможцем» яких, очевидно, стане диктатор Володимир Путін. Більшість громадян РФ справді підтримують агресивну та людожерську політику ватажка Кремля, проте мала частина росіян вирішила висловити свій «протест», зіпсувавши бюлетені. Фото бланків для волевиявлення із різноманітними написами опублікували російські Telegram-канали.

Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото фото 1

Деякі громадяни РФ замість голосування вирішили на бюлетенях констатувати, що Путін – це вбивця.

Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото фото 2

Також електорат писав «ні війні» та «мир Україні». Дехто закликав звільнити всіх політв'язнів.

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На весь екран

Чимало бюлетенів було з прізвищем опозиційного політика Олексія Навального, котрого кремлівський режим напередодні виборів убив у в'язниці.

Нагадаємо, в Росії відбуваються так звані вибори президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін. Politico спрогнозувало, що може статися під час його нової «каденції», яка триватиме щонайменше до 2030 року. 

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.

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Теги: вибори путін політика протест диктатор росіяни

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