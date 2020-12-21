Вибори у США: штаб Трампа подав петицію до Верховного суду

Команда Трампа вимагає від суду скасувати три справи у Верховному суді Пенсильванії, пов’язаних з голосуванням поштою

Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав апеляційну петицію до Верховного суду країни з проханням переглянути підсумки голосування в штаті Пенсильванія.

Про це повідомляє Politico.

Юристи Трампа вимагають від суду скасувати три справи у Верховному суді Пенсильванії, пов’язаних з голосуванням поштою. Також вони сподіваються на анулювання результатів волевиявлення виборців і дозвіл законодавчим зборам Пенсильванії призначити власних виборників від штату.

Глава команди юристів Трампа Рудольф Джуліані попросив суд прийняти рішення до 6 січня, коли Конгрес США збереться для підрахунку голосів виборників і офіційного оголошення переможця.

Як зазначає видання, ймовірність досягнення перемоги в суді командою Трампа «надзвичайно малоймовірна».

«Обраний президент Джо Байден був би переможцем навіть без Пенсільванії в зв’язку з його значною перевагою в Колегії вибірників», — відзначають автори.

Раніше демократ Джо Байден, якого члени колегії виборників обрали новим президентом США, заявив, що чинний глава держави Дональд Трамп відмовився поважати волю народу, спробувавши через суд домогтися скасування виборів в декількох штатах.

Байден назвав підсумки голосування «ясною перемогою», здобутою над опонентом Дональдом Трампом.