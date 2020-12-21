  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вибори у США: штаб Трампа подав петицію до Верховного суду

    • Розсилка
    Дональд Трамп хоче переглянути результати виборів у Пенсильванії - Вибори у США: штаб Трампа подав петицію до Верховного суду
    Дональд Трамп хоче переглянути результати виборів у Пенсильванії

    Команда Трампа вимагає від суду скасувати три справи у Верховному суді Пенсильванії, пов’язаних з голосуванням поштою

    Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав апеляційну петицію до Верховного суду країни з проханням переглянути підсумки голосування в штаті Пенсильванія.

    Про це повідомляє Politico.

    Юристи Трампа вимагають від суду скасувати три справи у Верховному суді Пенсильванії, пов’язаних з голосуванням поштою. Також вони сподіваються на анулювання результатів волевиявлення виборців і дозвіл законодавчим зборам Пенсильванії призначити власних виборників від штату.

    Глава команди юристів Трампа Рудольф Джуліані попросив суд прийняти рішення до 6 січня, коли Конгрес США збереться для підрахунку голосів виборників і офіційного оголошення переможця.

    Як зазначає видання, ймовірність досягнення перемоги в суді командою Трампа «надзвичайно малоймовірна».

    «Обраний президент Джо Байден був би переможцем навіть без Пенсільванії в зв’язку з його значною перевагою в Колегії вибірників», — відзначають автори.

    Раніше демократ Джо Байден, якого члени колегії виборників обрали новим президентом США, заявив, що чинний глава держави Дональд Трамп відмовився поважати волю народу, спробувавши через суд домогтися скасування виборів в декількох штатах.

    Байден назвав підсумки голосування «ясною перемогою», здобутою над опонентом Дональдом Трампом.

    Теги: суд США Дональд Трамп вибори у США президент Рудольф Джуліані
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies