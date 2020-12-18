У Бразилії суд дозволив карати за відмову від щеплення від Covid-19

Обов'язкова вакцинація може здійснюватися «непрямими заходами»

Верховний федеральний суд Бразилії дозволив владі запроваджувати обмеження щодо громадян, які відмовилися від вакцинації від коронавірусу, при введенні відповідного закону.

Обов'язкова вакцинація може здійснюватися «непрямими заходами».

Про це повідомляє видання Folha de S. Paulo.

Як приклад суддя навів введення для тих, хто відмовився від вакцинації, заборони на відвідування певних місць або на певну діяльність.

Суд підкреслив, що будь-яке рішення про примусову вакцинацію людей буде порушувати конституцію країни, проте дав владі Бразилії можливість вводити обмеження щодо тих, хто відмовляэться від щеплення, зазначає видання.

Бразилія займає третє місце у світі за кількістю випадків зараження коронавірусом нового типу. За весь час пандемії в країні виявлено понад 7 млн випадків Covid-19, з них понад 184 тисяч – з летальним результатом.

Нагадаємо, в Бразилії вакцина Pfizer від коронавірусу натрапила на труднощі в процесі отримання дозволу. Регулятор вимагає дуже багато різної інформації.

Як повідомлялося, 17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.