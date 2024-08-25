Війна в Україні призводить до кризи у індійській алмазній промисловості — DW

Багато місцевих робітників-огранщиків втратили роботу і ледве зводять кінці з кінцями

Євросоюз та країни G7 ввели заборону на імпорт російських алмазів через треті країни, що суттєво ускладнило доступ до ключової сировини для індійської алмазної промисловості

Війна в Україні, що почалася у лютому 2022 року, призвела до несподіваних наслідків у віддаленому індійському місті Сурат, центрі світової алмазної промисловості. Західні санкції проти Росії, включаючи заборону на імпорт російських алмазів, позбавили Індію майже третини доходів від продажу алмазів, спричинивши глибоку фінансову кризу. Про це інформує Deutsche Welle.

Самогубства, безробіття та скорочення зарплат

За останні 16 місяців у Сураті щонайменше 63 огранювачі наклали на себе руки, деякі з них залишили передсмертні записки, звинувачуючи у своєму рішенні тяжке фінансове становище. Багато тисяч інших фахівців втратили роботу чи зіткнулися з різким скороченням зарплат.

Профспілка б'є на сполох

Профспілка працівників алмазної промисловості Гуджарата створила телефон довіри для самогубців, який отримав понад 1600 дзвінків із проханням про допомогу. Профспілка також вимагає від уряду штату надати пакет економічної допомоги та відродити програму навчання "Ratandeep Yojana", яку Нарендра Моді запустив у Гуджараті під час економічної кризи 2008-2009 років.

Вплив на експорт та запаси

Індійський експорт огранених алмазів впав на 27,6% у 2023-24 фінансовому році. У результаті у компаній накопичилися запаси, які приблизно втричі перевищують ті, що вони мають зазвичай. Багато компаній з метою економії перейшли на чотириденний робочий тиждень та скоротили кількість робочих годин на день, що призвело до скорочення зарплат на 30-40%.

Ситуація в Сураті залишається складною. Профспілка та уряд не мають повних даних про кількість людей, які втратили роботу в галузі. Тим, кому вдалося зберегти зайнятість, загрожує серйозне скорочення зарплати. Майбутнє алмазної промисловості Сурата залишається невизначеним, і працівники галузі сподіваються на допомогу від уряду та відновлення ринку.

Нагадаємо, індійський план миру Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Моді.