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АР розкрило причини візиту прем'єра Індії в Україну

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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АР розкрило причини візиту прем'єра Індії в Україну
Поїздка Моді в Україну показує, що Індія намагається врівноважити ситуацію
фото з відкритих джерел

Західні аналітики, яких опитало агентство Associated Press, зазначають, що Україна прагне схилити Індію до більш збалансованої позиції 

Офіційно метою візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до України є зміцнення економічних зв’язків, а також співпраця в оборонній, науковій та технологічній сферах. Однак експерти вважають, що Україна також намагається використати цей візит, щоб спонукати Індію зайняти більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Про це повідомляє  агентство AP.

Зокрема, західні аналітики, яких опитало агентство зазначають, що Україна прагне схилити Індію до більш збалансованої позиції на тлі війни. Це питання особливо актуальне після нещодавньої поїздки Моді до Росії 8-9 липня, яка збіглася з ракетним ударом РФ по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Цей обстріл викликав гостру критику з боку президента України Володимира Зеленського, який назвав зустріч Моді з Путіним «великим розчаруванням» та «нищівним ударом по мирних зусиллях».

Кей Сі Сінгх, експерт зі стратегічних питань та колишній дипломат, зазначив, що візит Моді до України може бути спробою Індії «врівноважити ситуацію» після звинувачень у надмірній прихильності до Росії. На фоні цього Індія досі утримується від засудження вторгнення Росії чи голосування проти неї в резолюціях ООН, закликаючи Україну і Росію до вирішення конфлікту шляхом діалогу.

За словами індійсько-тихоокеанського аналітика корпорації RAND Дерека Гроссмана, візит Моді має на меті показати, що стратегічна орієнтація Нью-Делі залишається позаблоковою, що дозволяє зберегти баланс у зовнішній політиці країни.

Чітідж Баджпаї, дослідник Південної Азії з мозкового центру Chatham House, вважає, що президент Зеленський, скоріш за все, не підніме питання зустрічі Моді з Путіним публічно. Проте, за його словами, індійсько-російські відносини все одно залишатимуться важливим аспектом цієї поїздки.

На думку аналітиків, Зеленський навряд чи підніме тему зустрічі Моді з Путіним, принаймні публічно.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії. 

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.

Зокрема, Моді здійснить перший візит прем'єр-міністра Індії до Польщі за останні 40 років. Як пише The Print, голова індійського уряду здійснить одноденний візит до Варшави 21 серпня. У Польщі він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою та польським прем’єром Дональдом Туском.

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Теги: Індія Україна

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