Скільки українських біженців виїхали із Німеччини: офіційні цифри

Німеччину залишили щонайменше 320 тис. біженців з України

Від початку повномасштабного вторгнення до Німеччини прибуло близько 1,143 млн українських біженців і багато із них уже залишили країну. Як повідомляє телеканал NTV з посиланням на центральний реєстр іноземців ФРН, cеред них близько 682 тис. жінок та приблизно 458 тис. чоловіків. Понад 321 тис. українських біженців, які прибули до ФРН після 24 лютого 2022 року, вже залишили Німеччину. Однак точні дані про те, скільки з них повернулися в Україну, а скільки зараз в інших країнах, не уточнюються.

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Як пише видання, кількість біженців з України останнім часом дещо впала. Станом на середину лютого в Центральному реєстрі іноземців по всій Німеччині було зареєстровано близько 1,1 млн українських біженців. Це приблизно на 80 тис. менше, ніж роком раніше. Близько половини біженців проживають у Північному Рейні-Вестфалії, та Баден-Вюртемберзі. Майже 350 тис. – неповнолітні.

Але чи не найбільше біженців обрали для себе Баварію. Як зазначає видання BR24 з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Баварії і дані Центрального реєстру іноземців (станом на 11 лютого 2024 року), у цьому регіоні зараз проживає 160 тис. біженців з України.

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Майже третина з новоприбулих – це діти та молодь віком від 0 до 17 років – загалом близько 50 тис. Багато з них відвідують дитячі садки або навчаються. За даними Міністерства внутрішніх справ, українок у Баварії значно більше, ніж українців: із загальної кількості 160 тис. біженців війни 61% становлять жінки та 39% – чоловіки.

У Баварії наразі допомогу отримують близько 90,7 тис. громадян України, дві третини з яких є «працездатними особами, які мають право на соцвиплати».

Цікавим є питання працевлаштування українців. За даними Федерального агентства зайнятості, лише 21% українців працездатного віку по всій країні були працевлаштовані в листопаді минулого року. У Баварії в грудні він становив 18%. Зокрема, йдеться про людей віком від 15 до 65 років. Однак багато біженців працездатного віку спочатку відвідують інтеграційні або мовні курси, а інші доглядають за маленькими дітьми. З початку року федеральний уряд намагається швидше інтегрувати українських біженців на ринок праці за допомогою програми Job-turbo.

До слова, програма Job-turbo, покликана прискорити інтеграцію українських біженців на ринку праці в Німеччині, через три місяці після її запровадження так і не привела до відчутних успіхів. Про це пише газета Rheinische Post із посиланням на Федеральне агентство з праці (BA).