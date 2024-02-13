Україна отримає 1800 габіонів від Японії для захисту критичної інфраструктури

Повідомляється, що 320 із них уже доставлені

Японія надасть Україні 1800 габіонів, що будуть використовуватися для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури ГТС в різних областях України. Про це повідомляє Мінпром.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо «Ґрунтова броня», уже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами Самооборони. Позиція Японії щодо підтримки вашої країни не похитнеться, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ до перемоги і надалі», – заявив надзвичайний і повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда під час візиту на один із об’єктів «Оператора ГТС України».

10 лютого Посол Мацуда взяв участь у церемонії передачі габіонів, призначених для захисту критичної національної інфраструктури 🇺🇦. 🇯🇵 підтримує не лише відновлення інфраструктури, але й її захист, щоб підвищити стійкість 🇺🇦. @GasTSOua @minfrastucture @minenergo_ua @jicaUkraine pic.twitter.com/EbBWWy1eTd Будь ласка, читайте текст після реклами February 12, 2024

Генеральний директор «Оператора ГТС України» Дмитро Липпа додав, що отримані габіони будуть розповсюджені по всіх лінійно-виробничих управліннях компанії. Особливо важливими вони будуть у прифронтових регіонах.

Решту габіонів «Оператор ГТС» отримає найближчим часом. Захисні споруди будуть встановлюватися одразу після прибуття на об’єкти для посилення захисту від можливих ворожих атак.

Габіони військового призначення – це короб з металевої зварної сітки, який наповнюється сипучим матеріалом. Габіони добре себе показують у захисті людей, а також важливого обладнання від вибухової хвилі та уламків.

Раніше повідомлялося, що Японія виділить Україні $390 млн допомоги. Ця допомога передбачає грантову частину коштів на $89,8 млн у рамках проєкту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також фіндопомога складається з позики обсягом $300 млн у рамках проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Згодом стало відомо, що Японія виділить Україні ще понад $106 млн на відбудову.

Уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню, запланованій на 19 лютого в Токіо.