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Україна отримає 1800 габіонів від Японії для захисту критичної інфраструктури

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна отримає 1800 габіонів від Японії для захисту критичної інфраструктури
Посол Мацуда взяв участь у церемонії передачі габіонів, призначених для захисту критичної національної інфраструктури
фото: X (Twitter) / Посольство Японії в Україні

Повідомляється, що 320 із них уже доставлені

Японія надасть Україні 1800 габіонів, що будуть використовуватися для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури ГТС в різних областях України. Про це повідомляє Мінпром.

«Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо «Ґрунтова броня», уже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами Самооборони. Позиція Японії щодо підтримки вашої країни не похитнеться, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ до перемоги і надалі», – заявив надзвичайний і повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда під час візиту на один із об’єктів «Оператора ГТС України».

Генеральний директор «Оператора ГТС України» Дмитро Липпа додав, що отримані габіони будуть розповсюджені по всіх лінійно-виробничих управліннях компанії. Особливо важливими вони будуть у прифронтових регіонах.

Решту габіонів «Оператор ГТС» отримає найближчим часом. Захисні споруди будуть встановлюватися одразу після прибуття на об’єкти для посилення захисту від можливих ворожих атак.

Габіони військового призначення – це короб з металевої зварної сітки, який наповнюється сипучим матеріалом. Габіони добре себе показують у захисті людей, а також важливого обладнання від вибухової хвилі та уламків.

Раніше повідомлялося, що Японія виділить Україні $390 млн допомоги. Ця допомога передбачає грантову частину коштів на $89,8 млн у рамках проєкту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE).

Також фіндопомога складається з позики обсягом $300 млн у рамках проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Згодом стало відомо, що Японія виділить Україні ще понад $106 млн на відбудову.

Уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню, запланованій на 19 лютого в Токіо.

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Теги: Японія посол посольство гуманітарна допомога військова допомога

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