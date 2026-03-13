Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом Ірану: перші деталі розмови

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом Ірану: перші деталі розмови
Президент: Україна дійсно хоче побачити вільний Іран
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни

У п`ятницю, 13 березня, у Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлав. Вони обговорили американську операцію проти терористичного режиму Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустрівся в Парижі зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві. Детально обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму. Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни. Владна вертикаль і справді вже зазнала значних втрат, і важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю», – наголосив президент.

Зокрема, сторони обговорили, як міжнародний тиск і спільні зусилля можуть цьому допомогти.

Зеленський додав: «Україна дійсно хоче побачити вільний Іран, який не буде співпрацювати з Росією та дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу та світ. Вдячний спадкоємному принцу за чіткі запевнення в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Наші команди підтримуватимуть зв’язок».

Нагадаємо, 13 березня український президент Володимир Зеленський відвідує Францію. Близько 14:00 Глава держави прибув до Єлисейського палацу. Там його зустрів французький президент Макрон.

На спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський зазначив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів».

