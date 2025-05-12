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Іспанія ввела жорсткі правила для зняття готівки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Іспанія ввела жорсткі правила для зняття готівки
Іспанія змінює правила видачі готівки
фото із відкритих джерел

В Іспанії посилено контроль за грошима: йдеться по зняття великих сум та перекази 

Іспанія посилила заходи фінансового контролю: великі суми, що зберігаються в банках, тепер перебувають під особливою увагою податкових органів. Гроші громадян, по суті, переходять під контроль держави – будь-який несанкціонований рух коштів може спричинити серйозні штрафи. Про це пише The Deep Dive, повідомляє «Главком».

Наразі громадяни зобов'язані повідомляти Agencia Tributaria (податкове агентство) про зняття коштів з банківських рахунків. Будь-хто, хто знімає 3 тис. євро або більше, має повідомити про це заздалегідь. Якщо планується зняти 100 тисяч. євро або більше, повідомлення має бути надіслано за 72 години. Для сум, що перевищують 3 тис. євро, але не менше 100 тис. євро, повідомлення потрібно за 24 години. Перекази без підтвердження походження коштів оподатковуються штрафами до 150% суми.

Такі заходи влада пояснює боротьбою з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від податків. Однак багато експертів і мешканців країни вбачають у цьому посилення контролю над власними коштами громадян та обмеження фінансової свободи.

Для резидентів і нерезидентів, які мають рахунки в іспанських банках, ці правила роблять необхідним акуратніше планування будь-яких великих фінансових операцій. У разі недотримання формальностей навіть чесні громадяни ризикують опинитися під податковою перевіркою.

Нагадаємо, у 2012 році Іспанія ухвалила закон, який зобов'язав банки повідомляти податкові органи про великі грошові операції. З того часу правила продовжували посилюватись, особливо в умовах економічної кризи та боротьби з відмиванням грошей. Іспанія є членом Європейського Союзу з 1986 року і бере активну участь у розробці та впровадженні фінансових реформ на континентальному рівні. Іспанія також активно співпрацює з міжнародними організаціями, такими як ООН та МВФ, у питаннях фінансової стабільності та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, іспанський суд засекретив розслідування масштабного блекауту.Національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. 

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Теги: гроші закон Іспанія обмеження

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