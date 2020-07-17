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    У світі

    У Боснії українця підозрюють у перевезенні нелегалів

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    Прокуратура Боснії і Герцеговини висунула звинувачення проти громадянина України в контрабанді - У Боснії українця підозрюють у перевезенні нелегалів
    Прокуратура Боснії і Герцеговини висунула звинувачення проти громадянина України в контрабанді

    Згідно з обвинувальним висновком, громадянин України Рувим Хлабец в кінці квітня перевозив вісім мігрантів

    В Боснії і Герцеговині прокуратура висунула обвинувачення проти українця. Його звинувачують у контрабанді та перевезенні восьми мігрантів з Афганістану та Пакистану.

    Про це повідомляє видання BHRT.

    Згідно з обвинувальним висновком, громадянин України Рувім Глабець в кінці квітня перевозив вісім мігрантів - трьох з Афганістану і п'ять з Пакистану, незаконно в'їхали в Боснію і не виконали умови для законного проживання і пересування в країні.

    У висновку стверджується, що обвинувачений перевозив мігрантів в автомобілі, орендованому у муніципалітеті Прозор-Рама і їхав у напрямку міста Біхач саме, що недалеко від кордону з Хорватією, яка входить в Європейський союз.

    Автомобіль був зупинений поліцейськими на півдорозі, після чого затримали українця.

    Наголошується, що Рувім Глабець народився в 1998 році в місті Рівне.

    До відома, Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд сезонних працівників.

    Нагадаємо, Польща послаблює карантин заради сезонних робітників з України.

    Також в Естонії фермери просять повернути українських заробітчан.

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