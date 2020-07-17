У Боснії українця підозрюють у перевезенні нелегалів



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Прокуратура Боснії і Герцеговини висунула звинувачення проти громадянина України в контрабанді

Згідно з обвинувальним висновком, громадянин України Рувим Хлабец в кінці квітня перевозив вісім мігрантів

В Боснії і Герцеговині прокуратура висунула обвинувачення проти українця. Його звинувачують у контрабанді та перевезенні восьми мігрантів з Афганістану та Пакистану.

Про це повідомляє видання BHRT.

Згідно з обвинувальним висновком, громадянин України Рувім Глабець в кінці квітня перевозив вісім мігрантів - трьох з Афганістану і п'ять з Пакистану, незаконно в'їхали в Боснію і не виконали умови для законного проживання і пересування в країні.

У висновку стверджується, що обвинувачений перевозив мігрантів в автомобілі, орендованому у муніципалітеті Прозор-Рама і їхав у напрямку міста Біхач саме, що недалеко від кордону з Хорватією, яка входить в Європейський союз.

Автомобіль був зупинений поліцейськими на півдорозі, після чого затримали українця.

Наголошується, що Рувім Глабець народився в 1998 році в місті Рівне.

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