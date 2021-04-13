РФ може планувати для України повторення грузинського сценарію – Таран

Міністр оборони України обговорив загострення на Донбасі з Послом Франції

13 квітня Міністр оборони України Андрій Таран зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Міністр оборони України детально поінформував співрозмовника про суттєве загострення ситуації в районі операції Об’єднаних сил, особливу увагу приділивши істотному нарощуванню останнім часом військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на території тимчасово окупованого Криму.

Він відзначив, що вперше з часів розпаду СРСР зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів та розгалуженої системи управління військами Російської Федерації. Така концентрація російських військ на Півночі, Сході та Півдні України, на думку Андрія Тарана, загрожує не лише безпеці нашої держави, але й стабільності в Європі.

“Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком свідомі, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008-го року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних Сил України у нападі на мирне населення, тим більше, що вже понад 400-м тисячам осіб на окупованих територіях видано російські паспорти”, – сказав Андрій Таран.

Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до Президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори Президентів двох країн виправдають очікування.

Нагадаємо, в п'ятницю, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.