Вокаліст Pink Floyd послав під три чорти Марка Цукерберга

Британський рок-музикант і засновник групи Pink Floyd Роджер Уотерс в різких виразах відмовив Марку Цукербергу в праві на використання другої частини пісні Another Brick in the Wall. Про це повідомляє портал Rock Celebrities.

Відзначається, що засновник Facebook хотів використовувати культову пісню Pink Floyd при створенні фільму для просування Instagram. Натомість він запропонував Уотерсу «величезну, гігантську грошову суму».

«Моя відповідь: йди під три чорти! Ні за що», - заявив вокаліст групи на форумі на підтримку засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. Відео було опубліковано на YouTube-каналі організатора форуму.

Така різка відповідь обумовлена негативним ставленням Уотерса до політики Facebook. На думку музиканта, Цукерберг хоче «продовжувати піддавати цензурі» всіх і намагається «не допустити, щоб ця історія про Джуліана Ассанжа стала надбанням громадськості».

Another Brick in the Wall - назва трьох пісень з рок-опери The Wall, які є варіаціями на одну основну тему і мають відповідні підзаголовки Part I, Part II і Part III. Автором усіх трьох пісень є Роджер Уотерс.

Компанія Facebook планує позбавити політичних діячів привілеїв при публікації повідомлень у належних їй соціальних мережах.

Як повідомляє The Verge, рішення пов’язане з обмеженням доступу експрезидента США Дональда Трампа до соцмережі.

На початку травня наглядова рада Facebook підтримала рішення про блокування доступу Трампа до облікових записів в Facebook і Instagram після січневого штурму прихильниками республіканця Капітолію.