Ворог атакував Сумщину: є постраждалі, виникли пожежі (оновлено)

На місці триває ліквідація наслідків.

Увечері 21 липня російські терористи атакували Сумщину ударними дронами. Наслідки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

За його словами, ввечері Росія вдарила безпілотниками по цивільній інфраструктурі Путивльської громади, що на Сумщині. За попередніми даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждало щонайменше четверо людей.

Серед постраждалих є п'ятирічна дитина. Потерпілим медики надали медичну допомогу на місці, обійшлось без госпіталізації.

Також після обстрілу внаслідок влучань виникла пожежа. На місці триває ліквідація наслідків.

Оновлено 23:13

Згодом в ОВА повідовили, що ворог близько 22:30 завдав удару по території Ковпаківського району Сумської громади. За попередніми даними, двоє людей отримали поранення

Пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у Києві тривала вісім годин. Ворог обстріляв столицю дронами та ракетами.

Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська». Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.

За попередньою інформацією, найбільше ударів у столиці припало на Дарницький район, де внаслідок обстрілів спалахнули кілька об'єктів. Також російські терористи поцілили по житловому комплексу «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва, у будинку вигоріло кілька квартир.

Під час атаки Російської Федерації на Україну у Києві зафіксували понад півтора десятка прямих влучань по різних об'єктах. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, місто зазнало серйозних руйнувань у місцях падіння збитих повітряних цілей. Крім того, росіяни активно атакували лінію фронту дронами-камікадзе.