США оголосили надзвичайну ситуацію через поширення мавпячої віспи

Мавп'ячою віспою у країні заразилися понад 6,6 тисячі людей

Уряд Сполучених Штатів у четвер оголосив надзвичайну ситуацію національних масштабів у сфері охорони здоров’я на тлі поширення вірусу мавпячої віспи серед населення країни. Про це повідомив міністр охорони здоров'я і соціальних служб Ксав'єр Бесерра, передає «Голос Америки».

Очікується, що цей крок дозволить вивільнити додаткове фінансування та інструменти для боротьби з хворобою.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, від першого офіційного випадку виявлення мавпячої віспи в США вірусом у країні заразилися понад 6,6 тисячі людей. Це найбільша кількість зареєстрованих випадків у світі.

Зауважимо, що уряд США неодноразово піддавався критиці із закликами докласти більших зусиль для зменшення динаміки захворюваності. У окремих американських штатах, таких як Нью-Йорк, Іллінойс, Сан-Франциско надзвичайна ситуація була введена раніше.

Зазначимо, що 2 серпня Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням мавпячої віспи.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

Раніше перший випадок мавпячої віспи зафіксували у сусідній з Україною Угорщині. Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.