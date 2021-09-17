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    Вперше у світі дитину госпіталізували через залежність від відеоігор

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    На два місяці поклали до лікувального закладу підлітка, у якого була залежність від гри - Вперше у світі дитину госпіталізували через залежність від відеоігор
    На два місяці поклали до лікувального закладу підлітка, у якого була залежність від гри
    Фото з відкритих джерел

    У Іспанії лікарі пов’язали залежність від відеоігор із підвищеною тривожністю

    У світі зафіксували перший клінічний випадок госпіталізації неповнолітнього через ігрову залежність. Так, в Іспанії на два місяці до лікарні потрапив підліток, у якого була залежність від гри Fortnite. Про це пише laprensalatina.

    Хлопець настільки захопився відеогрою, що відмовлявся виходити з дому та не ішов на контакт із людьми, а потім не хотів їхати до лікарні.

    Лікарі пов’язали залежність підлітка від відеоігор зі смертю його родича та підвищеною тривожністю.

    Нагадаємо, у 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я внесла ігрову залежність до Міжнародної класифікації хвороб.

    Також раніше Національний траст із грамотності Великої Британії разом із Асоціацією інтерактивних розваг і дитячого видавництва Penguin Random House Children провели дослідження, яке показало: відеоігри можуть покращити навички читання та письма.

    Водночас не більше трьох годин на тиждень – стільки за новими правилами можуть китайські діти гратися у відеоігри. Відповідне розпорядження запровадила влада Китаю.

    Теги: здоров'я Іспанія
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    Вперше у світі дитину госпіталізували через залежність від відеоігор