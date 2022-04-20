Другий тур виборів президента Франції. Що кажуть соцопитування?

У другому турі змагатимуться Макрон і Ле Пен

Головна боротьба наразі точиться за голоси виборців Жана Люка Меланшона

Напередодні другого туру виборів у Франції відрив чинного президента Еммануеля Макрона від Марін Ле Пен збільшився. Про це повідомляє Reuters.

Три крайні соціологічні опитування стосовно другого туру є більш обнадійливими для чинного президента, його позиції покращилися. У середньому 55,83% опитаних збираються віддати свій голос за Еммануеля Макрона.

Проте, прем'єр-міністр Франції заявив, що ще зарано заявляти про перемогу. Головна боротьба наразі точиться за голоси виборців Жана Люка Меланшона - кандидата у президенти, який зайняв третє місце у першому турі виборів із показником 22% підтримки.

Нагадаємо, чинний президент Франції Еммануель Макрон у першому турі виборів глави держави, який відбувся 10 квітня, набрав 27,84% голосів. У другий тур вийшла Марін Ле Пен з 23,15% голосів.

Другий тур виборів, в якому змагатимуться Макрон та Ле Пен, відбудеться 24 квітня. Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликали віддати голоси чинному президенту.

Тим часом прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.

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