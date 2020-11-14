Дослідники підтвердили тривалий імунітет після одужання від коронавірусу
У всіх добровольців через місяць після одужання були виявлені антитіла до коронавірусу
Дослідники з Медичного інституту Говарда Хьюза в США з'ясували, що після одужання від Covid-19 у людини протягом шести місяців розвивається стійкий і потужний імунітет проти мутованих штамів коронавірусу.
Про це повідомляється в статті bioRxiv.org.
Дослідники проаналізували зразки крові 149 пацієнтів на наявність імунних клітин, що виробляють нейтралізуючі антитіла, які націлені на Sars-CoV-2. У всіх добровольців через місяць після одужання були виявлені антитіла до коронавірусу. На думку дослідників, вакцина, яка сприяє синтезу таких антитіл, повинна ефективно забезпечувати захист широких верств населення.
Хоча з часом концентрація антитіл, націлених на рецептор-зв'язуючий домен (RBD) в S-білку коронавірусу знижується, кількість B-клітин не змінюється. Через шість місяців антитіла, які вони виробляють, мають підвищену активність і стійкістю до мутацій в RBD, що свідчить про триваючу еволюцію гуморальної імунної відповіді.
Гуморальна імунна відповідь організму являє собою антитіла проти патогенів, що знаходяться в рідині і сироватці крові і лімфи.
Раніше повідомлялося, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно.
До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.
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Всього512652
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Хворіють269486
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Одужали233849
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Померли9317
Нагадаємо, в Україні за добу 12 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).