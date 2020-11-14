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    У світі

    Дослідники підтвердили тривалий імунітет після одужання від коронавірусу

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    Науковці проаналізували зразки крові 149 пацієнтів на наявність імунних клітин, що виробляють нейтралізуючі антитіла, які націлені на вірус - Дослідники підтвердили тривалий імунітет після одужання від коронавірусу
    Науковці проаналізували зразки крові 149 пацієнтів на наявність імунних клітин, що виробляють нейтралізуючі антитіла, які націлені на вірус

    У всіх добровольців через місяць після одужання були виявлені антитіла до коронавірусу

    Дослідники з Медичного інституту Говарда Хьюза в США з'ясували, що після одужання від Covid-19 у людини протягом шести місяців розвивається стійкий і потужний імунітет проти мутованих штамів коронавірусу.

    Про це повідомляється в статті bioRxiv.org.

    Дослідники проаналізували зразки крові 149 пацієнтів на наявність імунних клітин, що виробляють нейтралізуючі антитіла, які націлені на Sars-CoV-2. У всіх добровольців через місяць після одужання були виявлені антитіла до коронавірусу. На думку дослідників, вакцина, яка сприяє синтезу таких антитіл, повинна ефективно забезпечувати захист широких верств населення.

    Хоча з часом концентрація антитіл, націлених на рецептор-зв'язуючий домен (RBD) в S-білку коронавірусу знижується, кількість B-клітин не змінюється. Через шість місяців антитіла, які вони виробляють, мають підвищену активність і стійкістю до мутацій в RBD, що свідчить про триваючу еволюцію гуморальної імунної відповіді.

    Гуморальна імунна відповідь організму являє собою антитіла проти патогенів, що знаходяться в рідині і сироватці крові і лімфи.

    Раніше повідомлялося, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      512652
    • Хворіють
      269486
    • Одужали
      233849
    • Померли
      9317

    Нагадаємо, в Україні за добу 12 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).

    Теги: здоров'я медицина імунітет коронавірус
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