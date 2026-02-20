Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Цілями найманців мали стати відомий журналіст, один із керівників стратегічного державного підприємства та військовослужбовці ГУР
фото: СБУ

Планування замовних вбивств розпочалося у грудні 2025 року

У Молдові трьох затриманих у справі про підготовку замовних вбивств в Україні поміщено під арешт терміном на 30 діб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Суд Кишинева сектора Чекани схвалив запит прокурорів про арешт трьох підозрюваних. Серед них – ймовірний організатор схеми, який, як стверджують правоохоронці, діяв за вказівкою російських спецслужб. Ще один затриманий залишається під слідством. Прокуратура продовжує розслідування.

Прокуратуру з боротьби з організованою злочинністю та особливими справами повідомляла, що цілями замовних вбивств були відомий журналіст, включений в Росії до списку «екстремістів» і оголошений в розшук, один із керівників стратегічного державного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, включаючи бійців Іноземного легіону. В обмін на виконання вбивств виконавці мали отримати винагороду на електронні гаманці від організатора злочинного угруповання.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних вбивств в Україні. Правоохоронці встановили, що підготовка до замовних вбивств розпочалася в грудні 2025 року.

На першому етапі підготовки один із затриманих нібито переконав двох осіб з Молдови поїхати до Києва для розвідки місцевості. Там двоє чоловіків маскували свою діяльність під роботу кур'єрами компанії з доставки їжі. Насправді вони дізналися необхідну інформацію про осіб, яких мали вбити.

На другому етапі, також у грудні 2025 року, підозрюваний нібито отримав вказівку знайти осіб, які вміють користуватися зброєю, що він і зробив: нібито переконав одинадцять осіб (ідентифікованих на цей час) взяти участь у вбивствах в Україні.

До слова, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов офіційно підтвердив, що став однією з цілей серії замовлених Росією вбивств, яким вдалося запобігти завдяки спільній роботі спецслужб України та Молдови. Зловмисники планували ліквідацію низки українських діячів, журналістів та військових.

Окрім Андрія Юсова, у списках фігурували відомі журналісти (зокрема ті, кого в РФ визнали «екстремістами») та колишні російські громадяни з проукраїнською позицією.

Читайте також:

Теги: Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президента Молдови Мая Санду вимагає відповідальності Росії за удар по цивільній інфраструктурі
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17
Міхай Попшой вважає, що Молдові доведеться заплатити, щоб жити у мирі та злагоді
Молдові для виходу з СНД доведеться викласти чималі відкупні: про яку суму йдеться
10 лютого, 17:04
Федерація роботодавців України пропонує запровадження дзеркальних заходів
Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені
Сьогодні, 18:13
Уряд Молдови подовжив статус тимчасового захисту для українців до 2027 року
Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист для українців
28 сiчня, 14:43
Водії вантажівок, автобусів та легкових авто можуть планувати перетин кордону без затримок
Рух на кордоні з Молдовою повністю відновлено
31 сiчня, 17:49
Хлусович своїми діями спровокувала скандал
Прапороносиця Молдови на Олімпіаді виявилася прихильницею Путіна та війни проти України
9 лютого, 15:55
Прем’єр-міністр Молдови повідомив про рішення уряду надати Україні гуманітарну допомогу
Енергетика, спільний рух до ЄС. Президент та прем’єр Молдови обговорили співпрацю
10 лютого, 19:38
Доповнено угоду 1997 року щодо пунктів пропуску
Молдова та Україна відкриють новий пункт пропуску: деталі від МВС
10 лютого, 21:58
Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус допустив ризик нападу РФ на країну НАТО
Наступна Молдова? Ексдиректор ЦРУ розкрив правду про плани Путіна
12 лютого, 08:12

Політика

Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua