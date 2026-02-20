Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні

Планування замовних вбивств розпочалося у грудні 2025 року

У Молдові трьох затриманих у справі про підготовку замовних вбивств в Україні поміщено під арешт терміном на 30 діб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Суд Кишинева сектора Чекани схвалив запит прокурорів про арешт трьох підозрюваних. Серед них – ймовірний організатор схеми, який, як стверджують правоохоронці, діяв за вказівкою російських спецслужб. Ще один затриманий залишається під слідством. Прокуратура продовжує розслідування.

Прокуратуру з боротьби з організованою злочинністю та особливими справами повідомляла, що цілями замовних вбивств були відомий журналіст, включений в Росії до списку «екстремістів» і оголошений в розшук, один із керівників стратегічного державного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, включаючи бійців Іноземного легіону. В обмін на виконання вбивств виконавці мали отримати винагороду на електронні гаманці від організатора злочинного угруповання.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних вбивств в Україні. Правоохоронці встановили, що підготовка до замовних вбивств розпочалася в грудні 2025 року.

На першому етапі підготовки один із затриманих нібито переконав двох осіб з Молдови поїхати до Києва для розвідки місцевості. Там двоє чоловіків маскували свою діяльність під роботу кур'єрами компанії з доставки їжі. Насправді вони дізналися необхідну інформацію про осіб, яких мали вбити.

На другому етапі, також у грудні 2025 року, підозрюваний нібито отримав вказівку знайти осіб, які вміють користуватися зброєю, що він і зробив: нібито переконав одинадцять осіб (ідентифікованих на цей час) взяти участь у вбивствах в Україні.

До слова, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов офіційно підтвердив, що став однією з цілей серії замовлених Росією вбивств, яким вдалося запобігти завдяки спільній роботі спецслужб України та Молдови. Зловмисники планували ліквідацію низки українських діячів, журналістів та військових.

Окрім Андрія Юсова, у списках фігурували відомі журналісти (зокрема ті, кого в РФ визнали «екстремістами») та колишні російські громадяни з проукраїнською позицією.