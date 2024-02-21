Вбивство пілота Кузьмінова: з'явилися нові подробиці

За рішенням суду розгляд справи тримають в таємниці

Російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8, був вбитий «професіоналами». Про це пише газета El Español.

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Як пише видання, Кузьмінов був вбитий «професійною групою», яка стежила за ним в Аліканте. Вони вивчали його розпорядок дня й отримали доступ до камер відеоспостереження у гаражі, де було здійснено вбивство.

Як пише видання VilaWeb, російському пілоту завдали щонайменше п’ять вогнепальних поранень. Кузьмінова застрелили на другому поверсі підземного паркінгу багатоповерхівки. Він намагався вийти, але впав біля з'їзду, що веде до першого поверху.

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Журналісти розповіли, що садівник, який працював на території будинку, не чув пострілів. Слідчі підозрюють, що нападники могли використовувати глушник. Також камери відеоспостереження зафіксували в'їзд та виїзд автівки, яку після знайшли спаленою.

Наразі за рішенням суду розгляд справи тримають в таємниці.

Речниця іспанського уряду, пославшись на таємницю слідства, ухилилася від відповіді на запитання, чи було це вбивство стратою з боку Росії.

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, було знайдено мертвим в Іспанії.

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Зазначимо, 23 серпня у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.