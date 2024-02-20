Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ

У серпні минулого року Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8 разом з екіпажем та здався у полон

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ назвав Кузьмінова «моральним трупом»

Російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8, став «моральним трупом», коли планував зраду Росії. Про це заявив директор Служби зовнішньої розвідки країни-агресорки Сергій Наришкін.

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«Цей зрадник став моральним трупом, коли планував свій злочин», – заявив Наришкін.

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, було знайдено мертвим в Іспанії.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон. Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.

До слова, пілот, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, мав отримати винагороду у розмірі $500 тис. у гривневому еквіваленті.