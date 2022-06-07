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    У світі

    Затримання українського нардепа в Молдові. Посол прокоментував скандал

    Білорусь звинувачує українського політика у нібито хабарництві та корупції - Затримання українського нардепа в Молдові. Посол прокоментував скандал
    Білорусь звинувачує українського політика у нібито хабарництві та корупції
    фото з відкритих джерел

    Українського політика під конвоєм доставили в СІЗО

    У Посольстві України у Республіці Молдова заявили, що уважно стежать за ситуацією щодо затримання за запитом білоруського режиму народного депутата України Євгена Яковенка. Про це пише «Главком» із посиланням на Deschide.md.

    За словами представника дипломатичного представництва Максима Олефіренка, у посольстві уважно слідкують, як розгортаються події.

    «Єдине, що можу вам сказати: посольство уважно стежить за ситуацією щодо народного депутата Євгена Яковенка. Також хочемо зазначити, що кожен громадянин України має право, відповідно до міжнародної практики та законодавства своєї держави, за бажанням звернутися за консульською допомогою», – сказав він.

    Як повідомлялося, у Молдові затримали народного депутата України від ВО «Батьківщина» Євгена Яковенка за запитом Білорусі до Інтерполу. Українського депутата Білорусь оголосила у розшук Інтерполу за нібито хабарництво та корупцію. Політика під конвоєм доставили в СІЗО.

    Зазначимо, що Яковенко боровся на виборах 2019 року проти людей українського олігарха та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука й пройшов у Раду від мажоритарного округу №52. Після перемоги на виборах команда Медведчука звинуватила Яковенка у нібито фальсифікації результатів виборів та підкупі виборців.

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    Теги: Білорусь росія Батьківщина окупанти Молдова війна СІЗО Україна поліція окупація #stoprussia
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    Затримання українського нардепа в Молдові. Посол прокоментував скандал