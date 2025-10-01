Головна Світ Соціум
Пілоти Lufthansa вирішили страйкувати через пенсії

Пілоти Lufthansa вирішили страйкувати через пенсії
Профспілка вимагає збільшити пенсійні внески, що виплачуються авіакомпанією Lufthansa приблизно за 4800 своїх пілотів

Профспілка Vereinigung Cockpit вимагає від керівництва компанії Lufthansa збільшити пенсійні внески тисячам пілотів. У зв'язку з цим переважна більшість із них підтримала проведення страйку. Дата наразі не оголошена. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Пілоти найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa під час голосування, проведеного профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit (VC), схвалили проведення страйку. Але дата поки що не оголошена. VC вимагає від керівництва Lufthansa збільшити пенсійні внески, що виплачуються авіакомпанією приблизно за 4800 своїх пілотів.

З цього приводу було проведено сім раундів переговорів, але досягти компромісу не вдалося, заявляють у профспілці. Тому було висунуто пропозицію надати профспілковій комісії з переговорів мандат на «всі необхідні заходи, включно зі страйком, якщо це необхідно». Цю пропозицію підтримали 88% пілотів Lufthansa та 96% пілотів Lufthansa Cargo з числа тих, хто має право голосу, повідомили у Vereinigung Cockpit.

«Пенсійне забезпечення – основа планування життя пілотів, – цитує сайт телеканалу n-tv слова Арне Карстенса, представника профспілкової комісії з переговорів. – Тепер ми очікуємо, що Lufthansa серйозно поставиться до сигналів від трудового колективу і, нарешті, представить прийнятну для переговорів пропозицію щодо корпоративного пенсійного забезпечення».

До слова, новий рівень комфорту запропонував туристам німецький перевізник. Lufthansa презентувала крісла, спинку яких можна відкидати, не турбуючи інших пасажирів.

Раніше у Німеччині стався цікавий інцидент: авіакомпанія Lufthansa заявила, що розриває співпрацю з усіма зовнішніми консультантами.

