Зеленський підтвердив ураження логістичних об'єктів і нафтобази в Підмосков'ї
Президент: Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах
Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на Московський регіон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.
«Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону – понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі», – йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив: «Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни – Росію».
Нагадаємо, у ніч на 20 липня Росія заявила про масштабну атаку безпілотників на Москву та Московську область. Російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони, тимчасові обмеження в роботі столичних аеропортів.
За попередніми даними, у Подольську було атаковано дві бази Wildberries та нафтобазу. Зокрема, під удар потрапив індустріальний парк «Південна Брама» у Домодєдово.
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