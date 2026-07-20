Зеленський підтвердив ураження логістичних об'єктів і нафтобази в Підмосков'ї

Президент: Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на Московський регіон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону – понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський наголосив: «Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни – Росію».

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Росія заявила про масштабну атаку безпілотників на Москву та Московську область. Російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони, тимчасові обмеження в роботі столичних аеропортів.

За попередніми даними, у Подольську було атаковано дві бази Wildberries та нафтобазу. Зокрема, під удар потрапив індустріальний парк «Південна Брама» у Домодєдово.