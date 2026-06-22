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Атака на завод у Воронежі, відставка Стармера. Головне за 22 червня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на завод у Воронежі, відставка Стармера. Головне за 22 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 22 червня 2026 року

Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляли електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101. Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026. США дозволили продаж іранської нафти.

«Главком» склав добірку головних подій 22 червня.

Удар по заводу у Воронежі

За даними ГУР, завод бере участь у кооперації з виробництва низки російських систем озброєння
За даними ГУР, завод бере участь у кооперації з виробництва низки російських систем озброєння
фото: соцмережі

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали удару по об’єкту високоточними крилатими ракетами повітряного базування. Підприємство є одним із ключових елементів російського ВПК та виробляє електроніку для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», а також інших видів високоточної зброї.

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, буцімто у Воронежі п'ятеро людей загинули внаслідок українського ракетного удару по заводу, який виготовляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони.

Найбільших пошкоджень зазнало промислове підприємство військово-промислового комплексу у лівобережній частині Воронежа, на якому виникла пожежа. Загоряння було ліквідовано о 16:30, але роботи з розбору завалів тривають, стверджує Гусєв.

Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026

Президент підписав закон №4908-ІХ
Президент підписав закон №4908-ІХ
фото: Офіс президента

Верховна Рада отримала підписаний президентом Володимиром Зеленським закон щодо фінансування сектору безпеки і оборони та внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

Відставка Стармера

Стармер пообіцяв надати своєму наступнику «повну та беззастережну підтримку»
Стармер пообіцяв надати своєму наступнику «повну та беззастережну підтримку»
фото: Reuters

22 червня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Він заявив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців.

Опісля новообраний депутат парламенту Великої Британії Енді Бернем заявив про намір балотуватися на посаду прем’єр-міністра країни замість Кіра Стармера.

Зокрема, Володимир Зеленський прокоментував відставку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

США дозволили продаж іранської нафти

Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяє постачання та продаж іранської нафти.

Інші важливі новини

  • Росіяни вгатили по історичній садибі Запорізького краю.
  • Кремль прокоментував паливну кризу в Криму.
  • Стало відомо, чи отримав Навроцький запрошення на конференцію з відбудови України.
  • РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину.

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Теги: США війна Держбюджет Генштаб Кір Стармер Кароль Навроцький

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