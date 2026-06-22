Атака на завод у Воронежі, відставка Стармера. Головне за 22 червня 2026

Дайджест новин 22 червня 2026 року

Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляли електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101. Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026. США дозволили продаж іранської нафти.

«Главком» склав добірку головних подій 22 червня.

Удар по заводу у Воронежі

За даними ГУР, завод бере участь у кооперації з виробництва низки російських систем озброєння фото: соцмережі

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали удару по об’єкту високоточними крилатими ракетами повітряного базування. Підприємство є одним із ключових елементів російського ВПК та виробляє електроніку для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», а також інших видів високоточної зброї.

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, буцімто у Воронежі п'ятеро людей загинули внаслідок українського ракетного удару по заводу, який виготовляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони.

Найбільших пошкоджень зазнало промислове підприємство військово-промислового комплексу у лівобережній частині Воронежа, на якому виникла пожежа. Загоряння було ліквідовано о 16:30, але роботи з розбору завалів тривають, стверджує Гусєв.

Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026

Президент підписав закон №4908-ІХ фото: Офіс президента

Верховна Рада отримала підписаний президентом Володимиром Зеленським закон щодо фінансування сектору безпеки і оборони та внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

Відставка Стармера

Стармер пообіцяв надати своєму наступнику «повну та беззастережну підтримку» фото: Reuters

22 червня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Він заявив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців.

Опісля новообраний депутат парламенту Великої Британії Енді Бернем заявив про намір балотуватися на посаду прем’єр-міністра країни замість Кіра Стармера.

Зокрема, Володимир Зеленський прокоментував відставку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

США дозволили продаж іранської нафти

Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяє постачання та продаж іранської нафти.

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