Атака на завод у Воронежі, відставка Стармера. Головне за 22 червня 2026
Дайджест новин 22 червня 2026 року
Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляли електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101. Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026. США дозволили продаж іранської нафти.
«Главком» склав добірку головних подій 22 червня.
Удар по заводу у Воронежі
Підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали удару по об’єкту високоточними крилатими ракетами повітряного базування. Підприємство є одним із ключових елементів російського ВПК та виробляє електроніку для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», а також інших видів високоточної зброї.
Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, буцімто у Воронежі п'ятеро людей загинули внаслідок українського ракетного удару по заводу, який виготовляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони.
Найбільших пошкоджень зазнало промислове підприємство військово-промислового комплексу у лівобережній частині Воронежа, на якому виникла пожежа. Загоряння було ліквідовано о 16:30, але роботи з розбору завалів тривають, стверджує Гусєв.
Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026
Верховна Рада отримала підписаний президентом Володимиром Зеленським закон щодо фінансування сектору безпеки і оборони та внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.
Відставка Стармера
22 червня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Він заявив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців.
Опісля новообраний депутат парламенту Великої Британії Енді Бернем заявив про намір балотуватися на посаду прем’єр-міністра країни замість Кіра Стармера.
Зокрема, Володимир Зеленський прокоментував відставку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
США дозволили продаж іранської нафти
Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяє постачання та продаж іранської нафти.
Інші важливі новини
- Росіяни вгатили по історичній садибі Запорізького краю.
- Кремль прокоментував паливну кризу в Криму.
- Стало відомо, чи отримав Навроцький запрошення на конференцію з відбудови України.
- РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину.
Коментарі — 0