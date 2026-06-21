На Вінниччині постраждали будинки через російську атаку (фото)
Вибухова хвиля зачепила будинок культури
В одному із сіл Вінницької області постраждали два будинки внаслідок сьогоднішньої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.
Зазначається, що у будинків вибиті вікна, пошкоджено шиферне покриття, два автомобілі та паркан. Зокрема, вибухова хвиля зачепила місцевий будинок культури – там теж пошкоджено скління вікон.
«На щастя, минулося без жертв і травмованих. Комісія громади вже розпочала обстеження та фіксацію пошкоджень для подальшого відновлення», – наголосила Заболотна.
Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
До слова, вночі 21 червня російська окупаційна армія атакувала Кропивницький. Під удар окупантів потрапив один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа.
Як повідомлялося, у ніч на 21 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, двома аеробалістичними ракетами «Кинджал» та 105 ударними БпЛА.
Зауважимо, за тиждень Росія запустила по території України близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів.
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